Emma Villas scalda i muscoli per le semifinali. Coppelli: "Pronti a vivere le emozioni della gara"

Settimana delle semifinali per Emma Villas. Tra due giorni si parte, dopo un’attesa di dieci giorni, per merito della vittoria in due partite su Brescia. Il centrale Riccardo Copelli (foto) racconta la marcia di avvicinamento alla grande sfida: "Abbiamo iniziato domenica con un allenamento di riattivazione generale, poi un doppio allenamento con pesi e tecnica; è un periodo particolare perché è il momento più bello della stagione, quello con più emozioni, quindi a volte stare fermi e allenarsi senza scendere in campo non è quello che i giocatori amano di più. Non vediamo l’ora di tornare a vivere le emozioni della partita, anche se forse questo periodo ci concede un piccolo vantaggio dal punto di vista del recupero fisico. Però al fischio di inizio si azzererà tutto". Copelli, tra i migliori biancoblù per rendimento nella stagione, ha poi analizzato l’esito delle sfide vinte contro l’Atlantide Brescia: "Due prestazioni totalmente diverse – ha sottolineato il centrale, autore di 12 punti al Palaestra e 10 al Centro Sportivo San Filippo – In gara1 siamo stati bravi a sfruttare il fattore campo e anche un po’ fortunati perché loro hanno giocato leggermente sotto tono rispetto al loro standard. In gara2 l’approccio è stato ottimo, poi abbiamo fatto e disfatto, permettendo a Brescia di rientrare tanto che la partita sembrava compromessa. Siamo stati bravi a crederci, anche fortunati, quando sei sotto 8-2 l’inerzia è dalla parte dell’avversario, per rimontare così tanti break è segno che qualcosa ti viene concesso". Adesso è il momento clou della stagione, quattro squadre per un posto al sole: "La cosa significativa è che nessuna delle semifinaliste era arrivata a questo punto nella passata stagione. Questo fa capire quanto alto e variegato sia il livello di questa A2 – ha detto Copelli –. Tutte squadre ottime, infarcite di campioni, Grottazzolina ha dominato la regular season, Ravenna ha voglia di provarci avendo fatto anche degli investimenti importanti sul mercato, Cuneo non si è mai nascosta, Porto Viro dimostra una crescita costante a livello societario e tecnico. Vedremo cosa succederà in semifinale".

Stefano Salvadori