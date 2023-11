Emma Villas Siena: Ottimismo per la sfida contro Cantù

Dopo la vittoria giunta al quinto set contro Reggio Emilia in trasferta la Emma Villas torna in casa, ovvero a Santa Croce sull’Arno, contro la Pool Libertas Cantù. Una gara sulla carta complicata anche se nel gruppo di coach Graziosi c’è ottimismo e consapevolezza dei propri mezzi dopo un più che discreto avvio di stagione. "Per noi è un periodo positivo, abbiamo iniziato il campionato nella maniera giusta. A Reggio Emilia siamo stati bravi a mantenere la concentrazione e a vincere il tiebreak. Ora ci attende la sfida contro Cantù, che è una squadra con un ottimo potenziale e che ha una diagonale palleggiatore opposto di qualità". Così il centrale della formazione biancoblu Stefano Trillini (nella foto) poco prima dell’ultimo alenamento. "Le attese sono tante, vogliamo vincere ancora e sfruttare il fatto che comunque, anche se non a Siena, giochiamo in casa. Siamo contenti di essere partiti col piede giusto e vogliamo continuare così. A Reggio Emilia è stata una partita molto bella anche se forse un po’ nervosa. Siamo stati bravi e concentrati a vincere il tie break e ci ha lasciato molta carica in vista di un avversario, ripeto, molto competitivo come Cantù". I biglietti per assistere all’incontro al PalaParenti di Santa Croce saranno in vendita al costo di 8 euro. I tagliandi verranno venduti nel palazzetto dello sport oggi a partire dalle 17. La speranza della società del presidente Bisogno è quella di poter però tornare il prima possibile al PalaEstra sia per gli allenamenti (che al momento si stanno svolgendo sempre di mattina al PalaOrlandi) sia per le gare interne. A tal proposito non ci sono novità rispetto agli ultimi aggiornamenti. "I lavori vanno avanti – ha detto ieri l’assessore allo sport Lorè – con la società che si è aggiudicata l’appalto, con gli uffici comunali e le società coinvolte ovvero Emma Villas, Polisportiva Mens Sana e Mens Sana Basketball che sono aggiornate dal sottoscritto settimanalmente. Andiamo avanti con grande scrupolo sapendo che vanno ridotti al minimo i disagi per le società". g.d.l.