Emma Villas: stagione chiusa con delusione, futuro incerto per il progetto tecnico

La stagione della Emma Villas si è chiusa da pochi giorni con una grossa delusione, quella di Prata di Pordenone. Il ko nei quarti di Coppa Italia di A2 (oggi si giocano Prata di Pordenone-Aversa e Brescia-Cuneo) è però figlio di quello in semifinale playoff contro la Gruppo Consoli Sferc, quando la seconda finale di fila sembrava oggettivamente alla portata. "Sapevamo che poteva non essere una bella partita da entrambe le parti – così Claudio Cattaneo dopo il ko in Friuli – perché dopo essere usciti in semifinale l’obbiettivo principale era sfumato. L’umore del gruppo logicamente ne ha risentito ma dovevamo fare meglio. I nostri avversari sono sicuramente stati più bravi di noi nelle cose facili e soprattutto sono stati dentro alla sfida a livello mentale. Peccato perché è brutto chiudere la stagione così. Il numero 77 parla poi della annata e dei suoi compagni con cui aveva stretto un rapporto profondo. "Faccio loro i complimenti – prosegue l’ex Grottazzolina – perché dopo un girone di andata davvero molto difficile con tante sconfitte consecutive non è facile cambiare rotta. Noi facendo gruppo invece lo abbiamo fatto. Siamo cresciuti molto fino alla semifinale play–off". Resta però l’amaro in bocca per come è finita l’annata. "Siamo andati ad un passo dalla finale e questo è motivo di rammarico ma la bella striscia di vittorie tra fine della regular season e l’inizio dei playoff non ce la può togliere nessuno. Da certe situazioni non è mai facile uscirne ed invece in quel momento siamo stai bravi" ha concluso lo schiacciatore. Adesso logicamente come ogni anno si aprirà il mercato tra voci di trattative che iniziano a prendere consistenza. Dalla Puglia danno ormai per fatto l’approdo di coach Gianluca Graziosi a Taranto dopo che la società è retrocessa dalla A1 a marzo e punta ad un rapido ritorno in Superlega. La società biancoblù dovrà quindi cercare, dopo due anni, un altro allenatore anche se, ciò che filtra dall’ambiente biancoblù è che siano in corso riflessioni profonde su modalità ed opportunità legate alla prosecuzione del progetto tecnico e sportivo della società a Siena dopo dieci anni. Le prossime settimane in questo senso saranno decisive.

Guido De Leo