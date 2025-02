Emma Villas: tanta voglia di play-off. Fondamentale vincere a Porto Viro

Emma Villas in campo domani a Porto Viro per un altro match assolutamente fondamentale. Bissando il successo di Cuneo i biancoblù rientrerebbero a pieno titolo in corsa per un posto fra le prime sette, anche in virtù del calendario che attende le dirette concorrenti.

Oggi (alle 18) c’è lo scontro diretto tra Cosedil Acicastello Catania e Acqua San Bernardo Cuneo, quindi su almeno una delle due si può guadagnare un vantaggio sostanziale, domani Pineto è impegnata nella proibitiva trasferta sul campo di Prata di Pordenone, seconda forza del campionato, mentre Aversa (leggermente più avanti con 35 punti ma ancora nel mirino) è di scena a Ravenna sul campo della capolista.

Potrebbe essere un turno speciale, in cui Emma Villas potrebbe tornare concretamente fra le prime sette, se solo riuscisse a ripetere tutto il buono offerto anche sei giorni fa a Cuneo. Dopo la trasferta di Porto Viro ci sarà lo scoglio più duro (Prata di Pordenone), poi la trasferta di Catania, quindi il calendario metterà di fronte tutte formazioni impelagate nella lotta per non retrocedere come Cantù, Palmi, Fano e Reggio Emilia. Da questo quartetto di sfide potrebbero arrivare dodici punti, incamerarne altri fra domani e i prossimi due turni potrebbe spalancare le porte dei playoff.

Intanto la società ha ufficializzato l’ingresso di un nuovo sponsor di maglia: tra i partner arriva KE, azienda veneta specializzata in componenti e accessori per tende da sole e pergole da esterno. "Lo sport, con la sua capacità di unire le persone e di stimolare l’eccellenza è da sempre una fonte di ispirazione per KE – ha dichiarato Simone Mazzon, ceo di KE –. La nostra collaborazione con Emma Villas è un chiaro esempio di come lo sport possa diventare un potente veicolo per trasmettere i valori aziendali. In questo team troviamo un’affinità di valori che va oltre la semplice competizione sportiva: la ricerca dell’eccellenza, la passione per il proprio lavoro e la capacità di lavorare in squadra. Insieme stiamo costruendo un futuro vincente".

"Siamo estremamente orgogliosi di poter annoverare KE fra i nostri partner – ha aggiunto Vittorio Angelaccio, direttore commerciale di Emma Villas –. Una collaborazione con un’azienda leader di mercato, con oltre 200 store sul territorio nazionale che porta con sé design, bellezza, innovazione, tutto rigorosamente Made in Italy. KE è già ampiamente presente nel mondo dello sport e questo, insieme a una affinità valoriali e a una comunione di intenti, ha promosso e favorito velocemente la partnership con Emma Villas, dimostrando nuovamente il forte appeal del club senese a livello locale, nazionale e internazionale".