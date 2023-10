Emma Villas troppo superiore. Pineto travolto. Appena un’ora e mezza per chiudere la pratica

EMMA VILLAS

3

ABBA PINETO

0

EMMA VILLAS: Copelli 10, Trillini 7, Nevot 5, Bonami, Tallone 2, Coser, Krauchuk 12, Milan 6, Gonzi, Acuti, Pierotti 11, Pellegrini, Ivanov, Picuno. All. Graziosi.

PINETO: Mignano 1, Pesare, Sorgente, Jeroncic 3, Chavers 1, Basso 5, Di Silvestre 8, Paris, Nikacevic 7, Loglisci 5, Msatfi, Marolla, Benavidez 2. All. Tomasello.

Arbitri: Armandola, Scotti.

Parziali: 25-21, 25-13, 25-22.

SANTA CROCE – All’Emma Villas basta un’ora e mezza, il minimo sindacale, per archiviare la pratica Pineto e portarsi, in attesa del completamento del turno nella giornata odierna, in vetta alla graduatoria con sette punti. Tre set, di cui il secondo senza storia, due più combattuti ma comunque portati a casa con autorevolezza nel momento topico. La neopromossa Pineto si presentava con le credenziali degne di un’imbattuta ma ha alzato bandiera bianca. Non c’è stato bisogno di prestazioni individuali eclatanti, in termini numerici: spiccano i 12 di Krauchuk ma soprattutto i 10 di Copelli con l’89% in attacco. Praticamente una sentenza ogni volta che Nevot lo ha chiamato in causa. Meno preciso Milan, grande ex della sfida, con il 38% di conversione. Ottimo il 65% di ricezione positiva di squadra per una serata partita col piede giusto e finita nel modo migliore. Siena avanti 2-0, gli ospiti tornano a contatto, Krauchuk mette giù palloni importanti, il tabellone scrive 19-16. Due muri consecutivi, uno di Trillini e uno di Pierotti, portano il punteggio sul 21-17. Bene Pierotti, mentre Pineto sbaglia ancora in attacco: 23-19. Krauchuk chiude il primo set sul 25-21. Secondo set Siena riparte forte, e allunga subito con buone giocate di Krauchuk, di Nevot che va a segno in prima persona e con Milan: 7-3. Arriva anche il tocco delicato di Milan, ed è 8-3. Ancora Milan a segno, poi c’è un bel muro per i biancoblù sull’11-6. Da lì è una passeggiata, il decisivo del set lo realizza Tallone, ormai specializzato nelle vesti di ‘closer’ quando c’è da mettere a terra la palla che chiude un parziale. Nevot protagonista in avvio di terzo parziale. Lucida la regia del palleggiatore francese che dai nove metri è anche autore dell’ace del 9-5. Molto bene anche Copelli e Krauchuk, ancora produttivi. Pineto trova punti da Loglisci, Benavidez e Di Silvestre e rimane in partita: 19-16. Molto importante la murata vincente di Riccardo Copelli per il 20-16. Ancora muro per Siena, stavolta ad opera di Stefano Trillini: 22-18. Di Milan il punto del 23-21. È ancora Pierotti, giudicato miglior giocatore dell’incontro, a realizzare l’ultimo punto del match.

Stefano Salvadori