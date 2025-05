Emma Villas: tutto tace. Futuro da decifrare. L’U19 ha chiuso la stagione cedendo a Sorrento

Ancora nessuna novità in casa Emma Villas sul prossimo futuro, tra voci insistenti e fondate di un addio, mediamente una ampia collaborazione con Santa Croce che riguarderebbe anche la prima squadra, e un roster che in ogni caso sarà molto probabilmente molto diverso da quello che ha concluso il campionato tre settimane fa. Il palleggiatore francese Nevot potrebbe lasciare Siena dopo due buone annate e seguire coach Graziosi a Taranto (è fatta per la firma del tecnico marchigiano col team pugliese), Cattaneo è nel mirino della neo promossa in Superlega Cuneo così come l’opposto Nelli punta a tornare subito in A1 dopo una ottima annata a Siena. Le prossime settimane saranno decisive per svelare i progetti del club. Domani si sfidano intanto le ultime due formazioni ad aver affrontato e battuto Siena. La finale di Coppa Italia di A2 sarà infatti di scena in Friuli, a Prata di Pordenone tra i padroni di casa che avevano eliminato Bonami e compagni nel quarto di finale della competizione lo scorso 1 maggio e Brescia che invece aveva stoppato il sogno biancoblu di giocarsi la seconda finale playoff di fila.

Ha chiuso la stagione agonistica infine anche formazione la Emma Villas Under19 militante nella Junior League. Troppo forti i pari età di Sorrento che si sono aggiudicati per 3-0 la gara di ritorno della Junior League nel match giocato giovedì al PalaEstra. Sorrento che ha vinto agevolmente il primo set 25-14, mentre il secondo parziale è stato molto più equilibrato e lottato, e si è chiuso ai vantaggi sul risultato di 27-25. Meno equilibrato il terzo set, che si è chiuso sul 25-17 per i campani. Per il team senese finisce l’avventura in questa competizione, nella quale i biancoblu hanno comunque ben figurato ed effettuato una bella cavalcata. "Sorrento è una squadra forte e con ambizioni importanti – così coach Alberto Vivi, tecnico della Under19 biancoblu dopo il ko -. Già all’andata avevano dimostrato il loro valore e la loro qualità. Stavolta abbiamo provato in casa nostra a fare del nostro meglio. Peccato per il secondo set perso in quel modo ma resta una stagione importante con la vittoria del territoriale e le finali del regionale. Sono contento ed orgoglioso dei ragazzi e della loro crescita. Molti di loro li conoscevo dalla scorsa stagione in Under17 ma tutti in generale hanno dato il loro supporto anche in una competizione importante come nella Junior League contro formazioni molto forti e con una pallavolo di alto livello" ha concluso Vivi.