Emma Villas, un pieno di entusiasmo. Mechini: "Dimostrazione di carattere"

Entusiasmo alle stelle in casa Emma Villas dopo la quarta vittoria di fila. Con il calendario delle ultime quattro giornate è lecito sognare di scalare qualche posizione e migliorare l’attuale settimo posto. Ma c’è di più: giocando come nelle ultime quattro partite questa squadra può ambire alle mete cui ambiva anche in fase di costruzione dell’organico, non certo deputato per vivacchiare alle soglie della zona playoff ma per stare molto più in alto.

"Non era scontato vincere la quarta partita di fila, e ancor più a Catania contro una squadra sicuramente molto forte – ha detto al termine della maratona in terra etnea il vicepresidente Fabio Mechini –. Il primo set è stato ottimo da parte nostra, però nel secondo set non siamo stati capaci di continuare su quel livello e ci siamo complicati da soli la gara. Il valore di Catania è venuto fuori. Quando ci siamo ritrovati in svantaggio per due set a uno siamo tuttavia stati bravissimi nel quarto set a ritrovare certezze in attacco e in battuta. E anche nel tiebreak siamo stati assolutamente lucidi".

Nel momento del bisogno, sia a Catania sia nelle partite precedenti, la squadra ha mostrato carattere e voglia di non arrendersi: "Questa è stata la nostra quarta vittoria di fila, è anche il terzo tiebreak che vinciamo – ha sottolineato il dirigente –. Questi risultati sono il frutto di un buon momento di lavoro. Mancano quattro gare alla fine della regular season, stiamo facendo un passo alla volta con l’obiettivo di raggiungere i playoff. Oggi abbiamo dato una bella dimostrazione di carattere, il nostro percorso di crescita continua".

Prima di iniziare la striscia di quattro vittorie Emma Villas aveva di fronte otto partite divise in due parti: una prima tranche piuttosto difficile e una seconda più abbordabile. Come sia andata nelle quattro "difficili" lo sappiamo già, con quattro vittorie e un bottino di nove punti. Adesso arriva la parte migliore del calendario, quella che propone formazioni di caratura decisamente peggiore. C’è l’occasione di fare un bel filotto.