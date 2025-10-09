Emma Villas: un test molto positivo!. A Macerata finisce con due set a testa

MACERATA

2

EMMA VILLAS

2

MACERATA: Fabi 2, Novello 14, Pedron 2, Garello 6, Fall 12, Diaferia 4, Ambrose 2, Zhelev 7, Gabbanelli (L), Karyagin 13, Dolcini (L), Talevi 2, Becchio. Allenatore Giannini.

EMMA VILLAS CODYECO: Piccinelli (L), Rocca, Mastrangelo, Hoff 3, Matteini 4, Bragatto 1, Bini (L), Nelli 18, Manavi 6, Compagnoni 4, Randazzo 11, Ceban 9, Baldini, Benavidez 13. Allenatore Petrella.

Parziali – 20-25, 18-25, 25-22, 25-19.

MACERATA – Termina in parità l’atto primo dei due allenamenti congiunti tra la Emma Villas Codyeco Lupi Siena e la Banca Macerata Fisiomed Mc, formazione di A2 come gli stessi toscani. Al Banca Macerata Forum va in vantaggio di due set la formazione toscana, che poi subisce il doppio parziale marchigiano. Il primo set si gioca sul punto a punto, c’è un ace di Ceban, poi alcuni attacchi positivi di Nelli. Entra Hoff (palleggiatore danese aggregato al gruppo e reduce da un esperienza in Grecia) al posto di Mastrangelo in cabina di regia, sul finale i toscani allungano: ace di Randazzo e alcuni attacchi a segno. Il primo parziale si chiude sul 20-25, 1-0 Emma Villas. Nel secondo set c’è ancora Hoff in cabina di regia. Subito un bel muro di Ceban, poi su un turno in battuta di Nelli allunga sul 3-7.

Bene anche le bande Benavidez e Manavi, che si mettono in mostra. Sul turno in battuta di Randazzo ospiti sul +6: 13-19, con due punti break importanti. L’ace di Nelli chiude il set sul 18-25. Nel terzo set il protagonista assoluto è lo schiacciatore bulgaro Karyagin in forza ai marchigiani, che mette giù ben nove palloni. Inizia con un servizio vincente, poi è bravo con numerosi attacchi vincenti. Il set è equilibrato (12-12). Il punto di Novello consente ai locali di mettere la testa avanti (16-15), Benavidez dà la parità (19-19). È però ancora Karyagin a consentire lo sprint finale ai suoi: 25-22.

Poi il quarto set. Nelli tiene il passo di Macerata: 3-3 che però poi allunga con l’ace di Garello, 9-6. Ma l’Emma Villas Codyeco reagisce e si riporta a contatto. I locali hanno buone cose anche dai centrali: muro vincente di Fall e poi con il turno in battuta di Garello toccano il +5: 21-16. Il set si chiude sul 25-19 e la gara finisce 2-2. La squadra di coach Petrella giocherà nuovamente contro Macerata sabato, stavolta al PalaParenti di Santa Croce. Sarà l’ultimo test per Nelli e compagni in vista dell’inizio della regular season del campionato di 2, fissato per domenica 19 a Pineto contro gli ex Trillini e Krauchuk.