Emma Villas va in raduno. Prima gara a Pineto

E’ previsto domani al PalaParenti di Santa Croce sull’Arno, nuova sede logistica della società, il raduno della Emma Villas Codyeco Lupi Siena che agli ordini di coach Petrella si troverà per la prima volta e inizierà a lavorare in vista del primo impegno ufficiale, fissato per il 19 ottobre a Pineto, contro la locale formazione abruzzese guidata da Di Tommaso (ex biancoblù), che nel corso di questo mercato si è rinforzata anche con l’acquisto di altri due altri ex come il centrale Trillini e il brasiliano Krauchuk, in passato giocatori sia di Santa Croce sull’Arno che di Siena.

Il roster su cui il tecnico modenese, reduce da una esperienza nella A1 polacca, potrà contare è indubbiamente di buon livello e competitivo, sulla carta, per le posizioni di vertice. Roster che è composto dai centrali Baldini, Ceban, Bragatto e Compagnoni, dai palleggiatori Porro (foto) e Mastrangelo (rispettivamente da Reggio Emilia e Cuneo), dagli schiacciatori Benavidez (uruguaiano ex Palmi) e Manavi (iraniano che arriva da un biennio a Catania), Matteini (ex Santa Croce) e il confermato Randazzo, gli opposti Nelli (uno dei migliori la scorsa stagione) e Rocca e i liberi Piccinelli e Bini, con anche quest’ultimo che arriva da Santa Croce.

Il progetto non si limiterà alla sola attività di prima squadra, ma schiererà una formazione che parteciperà alla serie B nazionale che darà la possibilità a tanti talenti di giocare a buon livello e continuare a crescere. Il gruppo sarà guidato da Luca Bocini, coadiuvato da Riccardo Tumbiolo come vice, da Giacomo Finisini in qualità di scoutman, e comprenderà quattro atleti della serie A2 che si alleneranno con coach Petrella e il suo staff per poi raggiungere i compagni e trovare preziosa esperienza di campo al sabato, nelle gare del torneo cadetto: Baldini, Bini, Matteini e Rocca.