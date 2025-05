Emma Villas valuta collaborazione con Lupi Santa Croce per un futuro ambizioso

Inizia domani una settimana importante per la Emma Villas, alle prese con importanti riflessioni relative alle opportunità sulla prosecuzione dell’attività a Siena e sulla possibilità di collaborazione con la storica società dei Lupi Santa Croce, impegnata adesso a preparare i playoff di serie B per l’accesso in A3. Il direttore sportivo e vice presidente Mechini nei giorni scorsi si era detto possibilista riguardo ad una collaborazione con l’intento di "cercare di programmare il futuro e valutare tante situazioni per creare un progetto importante e più ampio". Vedremo, già nei prossimi giorni, se i discorsi con la società della provincia di Pisa si concretizzeranno o meno.

Nel frattempo oggi si gioca l’ultimo atto della stagione di serie A2: in campo a Prata di Pordenone i padroni di casa contro Brescia per decretare chi vincerà la Coppa Italia di categoria. Anche la A3 sta volgendo al termine. Da decretare la seconda promossa in A2 dopo Lagonegro, che ha battuto in finale Acqui Terme in tre match. L’altra finale, tra Belluno e Sorrento è invece sul 2-1 per i campani. Oggi in Veneto si gioca gara4: i sorrentini per chiuderla, i bellunesi per andare sul 2-2 e giocarsi la ‘bella’ tra sette giorni a campi invertiti.