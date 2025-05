Emma Villas verso il rompete le righe. Il futuro è una pagina tutta da scrivere

Nei prossimi giorni in casa Emma Villas arriverà il rompete le righe ufficiale con i giocatori che saranno lasciati liberi dopo il saluto con il club che avverrà con una cena di fine stagione. Probabile che la decisione sull’eventuale collaborazione al momento in cantiere con i Lupi Santa Croce (impegnati nei playoff di serie B per salire in A3) arrivi nelle settimane successive, anche perché la scelta andrà comunicata a quei giocatori del roster ancora sotto contratto e che almeno teoricamente faranno parte del nuovo progetto tecnico indipendentemente da chi lo guiderà dalla panchina. Ieri intanto schiacciatore Claudio Cattaneo ed il secondo libero Martin Coser, con il vicepresidente biancoblù Fabio Mechini, hanno incontrato Gianfranco Soldati di Reesco, uno dei due soci della società insieme a Giano Carubini, attiva nel settore del real estate, in particolare nel mondo del leasing immobiliare e strumentale. Infine qualche ex senese cambia o trova squadra. Lo schiacciatore Marco Pierotti, che un anno fa aveva lasciato Siena per passare al Cannes, nella massima serie francese, torna in Italia e proprio in A2. Lo fa firmando con Taranto dove con ogni probabilità ritroverà coach Graziosi e il palleggiatore Nevot. Un ex Emma Villas decisamente più lontano, ovvero Juan Manuel Cichello, protagonista della promozione in Superlega del 2018, si congeda invece dopo una stagione da assistente allenatore di Novara (A1 femminile).

Guido De Leo