Emma Villas vince ancora e archivia le difficoltà. In un mese i biancoblù si giocano il futuro

Il momento negativo sembra definitivamente alle spalle per Emma Villas, rientrata domenica da Catania, reduce da quattro pesanti successi consecutivi che hanno permesso ai biancoblù di tornare stabilmente in zona playoff. Ciò che fa ben sperare è il ritrovato spirito e la giusta concentrazione che sono riemersi nel momento di massima difficoltà e che hanno permesso di ripartire mettendo alle spalle alcuni passaggi a vuoto che rischiavano di rovinare tutto.

Mancano quattro gare al termine della regular season e il settimo posto, a più due sull’ottavo (occupato da Pineto) non può essere un traguardo, ma solo un punto di partenza per una squadra che lo scorso anno ha conteso in finale la promozione in A1 alla corazzata Grottazzolina. Per consolidare l’ultimo piazzamento utile per la post season, cercando possibilmente di migliorarlo, la formazione di coach Graziosi è chiamata a vincere ancora contro Cantù, che arriverà al PalaEstra domenica alle 17,30.

I brianzoli sono al decimo posto a quota 27, con un margine significativo sul penultimo posto (+8 su Reggio Emilia) e quindi sulla zona retrocessione. Potrebbero essere quindi già appagati da una salvezza oggettivamente vicina, ma guai sottovalutare un avversario che in caso di successo pieno a Siena avvicinerebbe a -4 la zona playoff. Palmi (sabato 1 marzo alle 16), Fano (domenica 9 marzo alle 17,30 in viale Sclavo) e Reggio Emilia (in trasferta il 16 marzo) concludono la regular season di Nevot e soci che hanno nelle mani il loro destino.

I primi quattro posti, occupati dagli stessi friulani e da Brescia, Ravenna e Aversa, sono difficilmente scalfibili ma il quinto e il sesto, rispettivamente di Cuneo (37 punti) e Acicastello (36), sembrano alla portata di Emma Villas ora a quota 34. Il calendario, almeno sulla carta potrebbe essere benevolo, ma servirà la stessa grinta e attenzione delle ultime settimane per blindare un posto nei playoff e poi giocarsi gli spareggi che prenderanno il via domenica 23 marzo con gara1 dei quarti di finale. In un mese quindi i biancoblù si giocano tutto. Oggi intanto la squadra riprende la preparazione dopo il lunedì libero.

