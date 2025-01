Emma Villas vince e ritrova fiducia nel gruppo. Domenica a Porto Viro servono punti per i playoff

È tornato il sereno in casa Emma Villas dopo il bel successo di Cuneo. Le tre battute d’arresto consecutive, soprattutto l’ultima casalinga con Macerata, avevano minato la fiducia del gruppo, il successo in terra piemontese invece rilancia le quotazioni di Rossi & C. per la conquista di un posto fra le prime sette, anche in virtù di un calendario favorevole da qui al 16 marzo, quando si concluderà la regular season. Bella prova di Nevot, nominato mvp della gara, ispiratore dell’ottimo Randazzo e di un Nelli efficace anche nei turni di battuta. La reazione auspicata in settimana dalla società c’è stata, per di più su uno dei campi più difficili della serie A2. La classifica, in realtà, è cambiata poco. Il divario dalla settima posizione, l’ultima che qualifica ai playoff, è sceso di una sola unità, da quattro a tre punti, per effetto della vittoria di Pineto al tiebreak su Catania. Emma Villas ha guadagnato un punto sugli abruzzesi, due sui siciliani, tre ovviamente su Cuneo, nessuno su Aversa, che nell’anticipo di sabato aveva disposto in quattro set di Porto Viro. Ed è proprio a Porto Viro che domenica i biancoblù cercheranno altri punti per la corsa playoff. Al momento forse non c’è miglior avversario da affrontare: dopo un buon inizio di campionato il sodalizio nero fucsia è in calo netto, reduce da sei sconfitte consecutive e nove nelle ultime dieci gare. Porto Viro aveva chiuso il girone d’andata in piena corsa per un posto fra le prime sette, adesso è lontanissima dalla zona che conta. Se Emma Villas gioca come domenica scorsa, incamerando l’intera posta in palio, può recuperare altro terreno, tenendo conto anche degli impegni che attendono le avversarie più ravvicinate: c’è lo scontro diretto tra Catania e Cuneo, quindi su almeno una delle due si può guadagnare un vantaggio sostanziale, Pineto è impegnata nella proibitiva trasferta a Prata di Pordenone, Aversa (più distante con 35 punti ma ancora nel mirino) è di scena a Ravenna sul campo della capolista. Potrebbe essere un turno speciale, in cui Emma Villas potrebbe tornare concretamente fra le prime sette.

Stefano Salvadori