Eroi mondiali geminiani. Barbolini e Bettalico d’oro

Due partite devastanti da un punto di vista emotivo, come l’Italia di Velasco non ne aveva mai dovute giocare in questo anno e poco più di gestione del tecnico argentino. Eppure, ancora, un altro oro che completa il percorso. Dopo le due Vnl, dopo l’Olimpiade che rimarrà nella storia, adesso il Mondiale che mancava, ciliegina sulla torta posata da sapienti mani modenesi, oltre a quella di Velasco: Massimo Barbolini, il più sorridente di tutti nel momento in cui Myriam Sylla ha stampato l’ultimo muro, quello che ha steso la Turchia. Una presenza silenziosa, almeno per l’esterno, ma in tutto e per tutto fondamentale nel lavoro quotidiano in palestra e nella preparazione delle partite, quella di Barbolini, a cui lo stesso Velasco e assieme a lui le giocatrici hanno sempre ascritto grandissimi meriti. Poi c’è Gaia Giovannini, nativa della provincia di Bologna ma cresciuta nel modenese da un punto di vista agonistico, ancora una volta perno fondamentale della squadra nei momenti più caldi, autrice della serie finale in battuta che ha chiuso il tie-break.

E poi ancora Francesco Bettalico, voluto da Velasco nello staff come fisioterapista. Se le campionesse del mondo sono sempre state bene, hanno recuperato velocemente da guai che potevano diventare seri (vedi gli infortuni alla caviglia di Fahr e Orro), parte del merito è certamente da ascrivere anche a Bettalico. Nessuno dei modenesi avrà molto tempo per riposarsi, ora che ricominciano i campionati, ma i prossimi giorni saranno tutti di riposo e festeggiamenti meritati per un gruppo che ha vinto tutto quello che c’era da vincere e che era mancano negli anni precedenti in quattordici mesi.

Bene Porro e Sanguinetti. Intanto Giovanni Sanguinetti e Luca Porro si stanno giocando molto bene le loro carte in vista dell’altro Mondiale, quello che inizierà il 12 settembre nelle Filippine, il primo per essere convocato (il convalescente Gargiulo non era nemmeno in panchina), il secondo per conquistarsi un posto da titolare al fianco di Michieletto, mentre non ci sono dubbi sulla presenza e sulla titolarità nel sei più uno di Simone Anzani. Nell’ultimo test amichevole effettuato in Giappone vinto per 3-1 i due hanno giocato entrambi nella formazione schierata dal ct De Giorgi proprio per provare le seconde linee: Porro ha messo a segno 16 punti personali, miglior realizzatore azzurro dell’incontro, mentre Sanguinetti ha totalizzato 10 punti, esattamente come Anzani, col quale ha composto la coppia di centrali titolari. Chiusa la tournée giapponese la Nazionale maschile è pronta per le Filippine: ci sono altissime possibilità che tutti e tre i modenesi facciano parte della spedizione.