Fatro Ozzano a Pavia, per proseguire il momento magico

Grazie ai successi su Piacenza e al punto conquistato a Gossolengo, la Fatro Ozzano si è presa il ruolo di sorpresa in questo inizio di stagione nel campionato di B1. Questa sera, a Pavia, alle 20.30, sul campo del fanalino di coda Tecnilux ancora a zero punti, Casini e compagne hanno l’occasione con una vittoria di confermarsi ai piani altissimi della classifica e di prendersi il terzo posto solitario del girone C, approfittando del turno di riposo del Campagnola.

In B2 l’Aredici Progresso, seconda squadra della Vtb, ospita al PalaLirone di Castel Maggiore Filottrano.

Le altre gare: Garlasco-Clai Imola, Mosaico Ravenna-Forlì, Gossolengo-Genova, Modena-Rubiera, Piacenza-Sassuolo. Riposa: Campagnola.

La classifica: Rubiera 9; Gossolengo 8; Campagnola, Fatro Ozzano 7; Genova 6; Clai Imola, Garlasco 5; Forlì 13; Sassuolo, Mosaico Ravenna 2; Pavia, Volley Modena, Piacenza 0.

Marcello Giordano