Fatro Ozzano torna in B2: trionfo nel campionato nazionale di pallavolo femminile

Lo ha fatto di nuovo: la Fatro Ozzano risale in B2, nel palcoscenico dei campionati nazionali della pallavolo femminile italiana. Un anno fa, di questi tempi, conquistava la salvezza in B1, dopo essere passata dalla C alla B1 in pochi anni: a distanza di pochi giorni sarebbe arrivato l’annuncio della società della rinuncia al terzo campionato nazionale, per difficoltà economiche, con l’intenzione di ripartire dalla serie C. Da una decina di giorni è ufficiale: è iniziata la risalita, cosa in cui la società del presidente Gambi è specialista, missione compiuta, ancora una volta.

Vincendo sabato 12 aprile a Calderara per 3-1, la Fatro ha messo il punto esclamativo su una stagione dominata, fatta di 22 vittorie in 23 gare. Primo posto blindato, aritmetico, è promozione in B2.

Una promozione costruita sulla permanenza di Sara Guerra in regia e Federica Ghiberti, rimaste dopo la B1 e scese di due categorie, chiara manifestazione dell’intenzione di risalire in tempi brevi la china. Ma pure sul ritorno della banda Letizia Dall’Olmo Casadio, giocatrice con esperienza di serie B pure lei. E’ cambiato il manico, con l’arrivo del tecnico Luca Frascari e del suo vice Andrea Cassanelli, abili a guidare una macchina costruita per vincere senza dare nulla per scontato e che viaggiano verso una scontata riconferma:

"Sono felice e orgoglioso di questa promozione – ha commentato Luca Frascari –. Abbiamo raggiunto l’obiettivo e l’abbiamo meritato grazie a una squadra con la S maiuscola che ha saputo compattarsi nei momenti di difficoltà che ci sono stati, senza mai dare nulla per scontato". Nulla è stato dato per scontato, la Fatro ha sempre puntato dritto all’obiettivo, come conferma Sara Guerra: "Finalmente la tanto attesa promozione, ci risiamo: in B2. Adesso sembra un risultato scontato, ma sono otto mesi che lavoriamo sodo per raggiungere quello che ci meritiamo. E nella prossima gara casalinga vogliamo festeggiare in casa, con il nostro pubblico. Ho deciso di rimanere ad Ozzano dopo la ripartenza e per me la soddisfazione è doppia". Anche perché giocare con la pressione del risultato da ottenere a tutti i costi non è stato facile, neppure affrontare un campionato da favorite in cui tutte le squadre contro la Fatro hanno provato a giocare la partita della vita: vanamente.

La conferma arriva da Letizia Dall’Olmo Casadio: "Nessuno ci ha regalato nulla, sono felice e orgogliosa del traguardo: ci siamo sudate tutto e non abbiamo mai mollato. Questa promozione in Serie B rappresenta molto più di un semplice salto di categoria: è il coronamento di un anno vissuto fianco a fianco". La Fatro sarà fianco a fianco dell’Ecotermologic Progresso Castel Maggiore nel prossimo campionato di B2 femminile, già certa della permanenza nella categoria.