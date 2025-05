Fcredil Bologna blinda il primato e si prepara ai playoff con vittoria su Lasersoft Riccione

Fcredil Bologna 3Lasersoft Riccione 1(21-25, 25-15, 25-16, 25-20)

VTB FCREDIL BOLOGNA: Taiani 11, Pulliero 11, Neriotti 10, Frangipane 8, Saccani 4, Tellaroli 23, Laporta (L1); De Paoli, Bongiovanni, Cavicchi 1. Non entrate: Fucka, Malossi, Melega (L2). All. Ghiselli.

LASERSOFT RICCIONE: Calvelli 6, Montesi 2, Tallevi 13, Gabellini 5, Spadoni 9, Saguatti 9, Calzolari (L1); Morolli, Chiste 1, Bologna 1, Gugnali. Non entrate: Vidali (L2), Tobia. All. Piraccini.

Arbitri: Galano e Morena.

La Fcredil mette il punto esclamativo sulla stagione: primato blindato, con una giornata di anticipo sul termine, dopo aver già messo in bacheca la Coppa Italia. E’ anticipo di playoff, quello con Riccione, seconda forza del girone C della B1 femminile di volley: e le ragazze di coach Ghiselli ne escono rafforzate, chiudendo i conti. Sotto in avvio, con 10 errori al servizio nel primo set, 2 aces subiti e le ospiti che mettono a nudo i punti critici delle padrone di casa, che faticano con palla staccata da rete. Ma Bologna prende le misure, si scalda e non si ferma più.

La reazione è furiosa. Nel secondo set Bologna ritrova le percentuali in ricezione e in regia Saccani si dimostra lucida e acuta nel variare il gioco, astuta nei tocchi di seconda e solida a muro. Tellaroli scalda il braccio, picchia da prima e seconda linea mettendo a terra 23 palloni. Neriotti e Taiani si confermano le giocatori più in crescita, Pulliero e Frangipane le solite certezze, insieme a Laporta, che garantisce difese e tenuta in ricezione. Bologna dimostra la solidità mentale per risalire una partita iniziata male fino a dominarla in lungo e in largo: nel secondo non c’è storia (25-15), il terzo set è sulla falsa riga del secondo e nel quarto Bologna accelera nel finale, con quattro punti di Tellaroli e con Taiani a chiudere gioco, partita e incontro, come già in Coppa. La prova di forza scaccia anche l’incubo delle gare casalinghe: perché la Fcredil ne aveva perse 4 a domicilio sui 6 ko stagionali: la vittoria che serviva alla vigilia della corsa promozione, in cui il PalaLirone dovrà essere fortino. Manca una giornata, poi saranno spareggi, prima chance per l’A2. In caso di ko, Bologna potrà rientrare nei playoff. Due occasioni per farcela.

Le altre gare: Teramo-Jesi 3-2, Clementina-Forlì 1-3, Imoco-Padova 0-3, Ravenna-Lissaro 3-1, Cesena-Verona 3-0, Vicenza-Castelfranco Veneto 2-3.

La classifica: Vtb Fcredil Bologna 58; Lasersoft Riccione 54; Volksbank Vicenza, Angelini Cesena 52; Olimpia Ravenna 43; Banca Annia Aduna 42; Pieralisi Jesi 40; Cortina Express Imoco, Giorgione 38; Verona, Forlì 32; Clementina 2020, Eagles Vergati Lissaro 17; Teramo 10.