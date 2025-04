Fcredil Bologna punta alla promozione in A2 dopo il trionfo in Coppa Italia

La Fcredil torna in campo nel campionato di B1 donne di volley, dopo il trionfo in Coppa Italia di Fasano. Messo in bacheca il trofeo e raggiunto il primo obiettivo dell’anno, ora testa e cuore delle rossoblù vanno alla volata finale della stagione regolare: c’è un primato da blindare, in vista dei playoff e della corsa promozione e tre giornate da giocare. Calendario stravolto e rivisto, in seguito alla morte di Papa Francesco e alla decisione della Fipav di rinviare tutte le gare in programma domani.

Proprio domani sarebbe dovuta tornare in campo la Fcredil a Moie, nelle Marche sul campo della Clementina 2020: il match è stato anticipato a questa sera, alle 19.

Bologna andrà a caccia della vittoria per poi presentarsi allo scontro diretto casalingo del prossimo weekend con la seconda della classe Riccione in testa e con l’obiettivo di chiudere i giochi. I tre punti, questa sera, intanto, potrebbero blindare aritmeticamente i playoff, qualora Cesena non dovesse fare bottino pieno a Castelfranco Veneto.

Prima ancora, però, Bologna vuole il primo posto, che assicura lo spareggio per la promozione diretta e, in caso di sconfitta, il rientro nei playoff: insomma la vetta garantisce due possibilità di arrivare all’A2 persa la scorsa primavera, campionato al quale la Fcredil punta a tornare.

A maggior ragione dopo la prova di forza che significa fiducia dimostrato a Fasano, dove ha conquistato la Coppa Italia battendo al tiebreak la squadra padrone di casa e toccando vette di livello di gioco altissime e con la netta sensazione di essere arrivata al momento clou con le giocatrici al top della condizione e con la capacità di tirare fuori il meglio nelle partite che contano di più.

Sensazioni da confermare a partire da Moie, sul campo della Clementina, blindando i playoff per confermarsi in vetta alla classifica del girone C del campionato di B1 femminile.

Le altre gare: Eagles Vergati Lissaro-Cortina Express Imoco, Banca Annia Aduna Padova-Rg Stampa Futura Teramo, Lasersoft Riccione-Olimpia Teodora Ravenna, Life 365 Forlì-Pieralisi Jesi, Smapiù Arena Verona-Volksbank Vicenza, Azimut Giorgione Castelfranco Veneto-Angelini Cesena.

La classifica: Vtb Fcredil Bologna 52; Lasersoft Riccione 51; Volksbank Vicenza 48; Angelini Cesena 47; Olimpia Teodora Ravenna 40; Pieralisi Jesi 37; Cortina Express Imoco, Banca Annia Aduna Padova 36; Azimut Giorgione Castelfranco Veneto 35; Smapiù Arena Verona 32; Life 365 Forlì 28; Clementina 2020 17; Eagles Vergati Lissaro 16; Rg Stampa Futura Teramo 8.

Marcello Giordano