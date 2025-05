Fcredil Bologna sfida Eagles Vergati Lissaro: ultima giornata decisiva per la promozione in A2

Ultima giornata di stagione regolare, per la Fcredil Bologna: le rossoblù saranno di scena a Rubano alle 17,30, sul campo della Eagles Vergati Lissaro, già certe del primato in classifica e degli spareggi promozione, che scatteranno al PalaLirone di Castel Maggiore il 17 o 18 maggio, con gara di ritorno in trasferta il 24 o 25.

Le ragazze di Ghiselli ritroveranno Fasano, già sconfitta nella finale di Coppa Italia: la vincente sarà promossa direttamente in A2, la squadra sconfitta rientrerà nei playoff per una seconda chance, con la griglia che si definirà in quest’ultima giornata.

Nel girone C Cesena e Vicenza si giocheranno il tutto per tutto e il terzo e ultimo posto utile. La gara odierna, a Bologna, servirà per preparare il momento clou della stagione, dato che per quanto riguarda le rossoblù iu giochi di classifica sono già fatti. La settimana a venire, invece, dovrà servire per dare prospettive certe, perché alla vigilia della corsa promozione una cattiva notizia è arrivata a società e squadra da parte del Comune di Bologna.

Il nuovo palazzetto dell’Arcoveggio, che sarebbe dovuto essere pronto già per questo campionato, non sarà disponibile neppure per la prossima, a causa di ritardi legati alle autorizzazioni dei parcheggi. Ergo, in caso di serie A2, Bologna non ha al momento un campo di gioco. La società ha contatti per capire se nell’hinterland ci siano piazze pronte a ospitarle e a quali condizioni e costi: contatti con Budrio, dove la riapertura del palazzetto in seguito ai danni dell’alluvione è vicina, ma pure con altri comuni, dove si attende di capire se ci siano impianti omologabili per la A2, dato che il PalaDozza per costi è ritenuto fuori portata.

La partita per la A2, quindi, il Volley Team Bologna dovrà giocarla anche e in primis fuori dal campo, mentre ci sono novità anche in chiave societaria: Gianluca Alberti si è dimesso dal ruolo di direttore tecnico, per la sostituzione ci sono contatti con Andy Delgado, ma novità in tal senso potranno arrivare solo a fine mese, dato che il tecnico argentino sarà impegnato nelle finali nazionali con l’Under 16 di Piacenza.

Le altre gare: Pieralisi Jesi-Cortina Express Imoco, Azimut Giorgione Castelfranco Veneto-Rg Stampa Futura Teramo, Smapiù Arena Verona-Clementina 202, Banca Annia Aduna Padova-Olimpia Teodora Ravenna, Life 365 Forlì-Angelini Cesena, Lasersoft Riccione-Volksbank Vicenza.

La classifica: Vtb Frcedil Bologna 58; Lasersoft Riccione 54; Volksbank Vicenza, Angelini Cesena 52; Olimpia Teodora Ravenna 43; Banca Annia Aduna Padova 42; Pieralisi Jesi 40; Cortina Express Imoco, Azimut Giorgione Castelfranco Veneto 38; Smapiù Arena Verona, Life 365 Forlì 32; Clementina 2020, Eagles Vergati Lissaro 17; Rg Stampa Futura Teramo 10.