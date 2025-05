Fcredil Bologna sfida Fasano per la promozione in A2: spareggi decisivi

La Fcredil Bologna si prepara a ritrovare sul suo cammino Fasano: la formazione brindisina è stata avversaria delle rossoblù nella finale di Coppa Italia e contenderà la promozione alla Vtb nello spareggio per la promozione in A2. Il campionato di B1 donne terminerà sabato, con la squadra di coach Ghiselli impegnata a Lissaro. Ma è già certa del primo posto e degli spareggi promozione e ora conosce pure l’avversaria: ancora Fasano.

Gli spareggi si giocheranno con formula di andata e ritorno con eventuale golden set si spareggio. Bologna è stata a Fasano per la recente Final Four di Coppa Italia, vinta in finale contro le padrone di casa al termine di un tirato tie break.

Gara-uno si giocherà al PalaLirone il 17 o 18 maggio, mentre il ritorno andrà in scena a Fasano il 24 o 25. Da definire i dettagli: ovvero giorno e orari delle due gare. Chi vincerà sarà direttamente promosso in A2, la perdente rientrerà negli incroci della seconda fase dei playoff, che partiranno nelle stesse date degli spareggi, per un’ulteriore chance. A Fasano, Bologna ha toccato probabilmente l’apice della stagione, vincendo la Coppa Italia, alzando il trofeo e dimostrando la capacità di giocare a un livello altissimo anche al cospetto di una squadra come quella pugliese, costruita con diverse giocatrici che in carriera hanno già calcato la serie A2.

Le ha pure la Fcredil, che punta a ripetersi per riprendersi la serie A sfumata solo un anno fa, all’ultima giornata della Poule retrocessione.

Marcello Giordano