Fcredil Bologna trionfa a Moie e consolida il primato in classifica

Clementina 2020 1 Fcredil Bologna 3 (18-20, 20-25, 25-17, 21-25)

CLEMENTINA 2020: Belegni 11, Usberti 4, Luciani 6, Malatesta 16, Calza 5, Tomasetig 13, Sposetti (L); Barbolini 1, Casarin 5. Non entrate: Fabbo, Boari, Bastari. All. Moretti.

VTB FCREDIL BOLOGNA: Taiani 9, Pulliero 13, Neriotti 9, Frangipane 11, Saccani 3, Tellaroli 13, Laporta (L1); De Paoli, Bongiovanni, Cavicchi, Fucka 2. Non entrate: Malossi, Melega (L2). All. Ghiselli.

Arbitri: Marini e Sacrini.

MOIE (Ancona) La Fcredil non si ferma: vinta la Coppa Italia di B1 di volley, passa pure a Moie sul campo della Clementina, nell’anticipo della terzultima giornata della stagione regolare che segna il ritorno del campionato.

Si conferma in vetta alla classifica, Bologna, a due giornate dal termine e attende l’esito odierno di Giorgione-Cesena e Riccione-Ravenna per capire se avrà blindato aritmeticamente i playoff e se il successo sia valso o meno l’allungo su Riccione, in vista dello scontro casalingo del prossimo weekend decisivo per mettere in cassaforte il primato.

Nell’attesa, la Fcredil fa il suo: passando a Moie, con un approccio alla gara solido e sicuro, di forza. Bologna vince i primi due set in scioltezza, con il solito gioco vario garantito dalla regia di Saccani, che manda in doppia cifra Tellaroli, Pulliero e Frangipane, con Taiani e Neriotti a un passo, supplendo a una giornata di percentuali non altissime in attacco (31 per cento), a dimostrazione che Bologna ha tante armi per portare dalla propria parte i match.

In primis il muro: sono 17 i punti nel fondamentale, con Frangipane a quota 4 seguita a stretto giro di posta da Taiani, Neriotti, Pulliero e Tellaroli (3 per ciascuna). Poi la difesa. Bologna ha un passaggio a vuoto e cede il terzo, nel quarto torna d’autorità e chiude i giochi. Il primato resta in mani rossoblù.

Le altre gare: Eagles Vergati Lissaro-Cortina Express Imoco, Banca Annia Aduna Padova-Rg Stampa Futura Teramo, Lasersoft Riccione-Olimpia Teodora Ravenna, Life 365 Forlì-Pieralisi Jesi, Smapiù Arena Verona-Volksbank Vicenza, Azimut Giorgione Castelfranco Veneto-Angelini Cesena.

La classifica: Vtb Fcredil Bologna 55; Lasersoft Riccione 51; Volksbank Vicenza 48; Angelini Cesena 47; Olimpia Teodora Ravenna 40; Pieralisi Jesi 37; Cortina Express Imoco, Banca Annia Aduna Padova 36; Azimut Giorgione Castelfranco Veneto 35; Smapiù Arena Verona 32; Life 365 Forlì 28; Clementina 2020 17; Eagles Vergati Lissaro 16; Rg Stampa Futura Teramo 8.

Marcello Giordano