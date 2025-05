Fcredil Bologna vince contro Eagles Vergati e si prepara agli spareggi promozione

EAGLES VERGATI 2FCREDIL BOLOGNA 3(25-22, 17-25, 25-21, 20-25, 11-15)

EAGLES VERGATI LISSARO: Dotta 26, Campagnaro 12, Sturaro 11, Tiso 6, Salmaso 8, Facco 2, Morbiato (L1); Bulegato, Profumo 8, Nizzetto, Vitale (L2), Fabbo 1, Filippi. Non entrata: Spinello. All. Civiero.

VTB FCREDIL BOLOGNA: Saccani 3, Frangipane 17, Cavicchi 7, Tellaroli 26, Bongiovanni 14, Fucka 13, Laporta (L1), Melega (L2); De Paoli 2, Malossi, Neriotti 3. Non entrate: Taiani, Pulliero. All. Ghiselli.

Arbitri: Danieli e Bassetto.

Gestisce le forze, ma non lascia nulla d’intentato: la Fcredil chiude la stagione regolare passando sul campo della Eagles Vergati, terzultima della classe e già retrocessa. Il bilancio recita 20 vittorie in 26 giornate, con in più i successi in Coppa Italia di B1 femminile, con tanto di trofeo messo in bacheca. Ma non è quello globale, perchè con il primo posto del girone C già in cassaforte prima di quest’ultima giornata, Bologna giocherà gli spareggi promozione e sono ufficiali i calendari. Si parte sabato, alle 21 al PalaLirone, con gara interna, e ritorno sabato 24 alle 18: avversaria Fasano, la stessa affrontata e sconfitta in Coppa Italia. All’appuntamento la Fcredil si presenta dopo un successo al tie break: ma coach Ghiselli, in virtù della classifica, opta per il turn over e risparmia al pronti via Taiani, Neriotti e Pulliero e ruotando giocatrici e forze nel corso del match, in cui le rossoblù la spuntano in rimonta, puntando sull’orgoglio. Ma pure sulla qualità e sulla capacità delle titolarissime Tellaroli e Frangipane di guidare le compagne, anche quelle con meno esperienza di campo e abituate a ruoli da specialiste e subentranti. Inizierà la corsa promozione, dopo una settimana che ha raccontato come la Vtb cerchi un campo per la prossima stagione, in caso di promozione, dati i ritardi del Comune sui lavori per il nuovo impianto del’Arcoveggio, fatto che racconta come la promozione sia partita doppia: da perseguire sul campo, tramite gli spareggi, e fuori, con la caccia a un nuovo impianto.

Le altre gare: Pieralisi Jesi-Cortina Express Imoco 2-3, Azimut Giorgione Castelfranco Veneto-Rg Stampa Futura Teramo 3-0, Smapiù Arena Verona-Clementina 2020 3-1, Banca Annia Aduna Padova-Olimpia Teodora Ravenna 3-2, Life 365 Forlì-Angelini Cesena 3-2, Lasersoft Riccione-Volksbank Vicenza 3-1.

La classifica: Vtb Bologna 60; Lasersoft Riccione 57; Angelini Cesena 53; Volksbank Vicenza 52; Olimpia Teodora Ravenna, Banca Annia Aduna Padova 44; Azimut Giorgione Castelfranco, Pieralisi Jesi 41; Cortina Express Imoco 40; Smapiù 35; Life 365 Forlì 34; Eagles Vergati Lissaro 18; Clementina 17; Rg Stampa Futura Teramo 10.

Marcello Giordano