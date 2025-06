Femac Trestina trionfa nei play-off di serie B2 femminile: promozione conquistata

DE MITRI FERMO0FEMAC TRESTINA3(24-26, 21-25, 12-25)

FERMO: Benedetti 11, Di Marino 10, Partenio 7, Scagnoli 3, Tiberi 3, Nardi 1, Moretti (L), Sabbatini 3. N.E. – Santori, Cossiri, Gennari, Tawiah. All. Jana Kruzikova.

TRESTINA: Malesardi 19, Martinelli 13, Mazza 11, Zani 7, Vibi 7, Baruffi 3, Lillacci (L1). N.E. – Valentini, Casareale, Borzetta, Saia, Cincinelli, Squarcetti, Tornesi (L2). All. Francesco Brighigna.

Arbitri: Samuele Lasaracina e Eros Magnani.

FERMO — Festa grande nei play-off di serie B2 femminile per la Femac Trestina che ha ottenuto la vittoria e la promozione. Una stagione da predestinata che è stata intralciata da qualche infortunio, ma che ha trovato conferma sul campo della De Mitri Fermo che è stata battuta con un sonoro tre a zero. In terra marchigiana è iniziata la festa che è durata fino alle ore piccole, ma sabato prossimo tra le mura amiche ci sarà una passerella che sa tanto di celebrazione solenne. La stagione, infatti, terminerà ufficialmente con la partita casalinga contro le laziali di Fiumerapido, anche loro già certe della promozione, per una gara tanto attesa quanto inutile. Sarà l’occasione per gli sportivi di salutare le campionesse.