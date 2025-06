Festa di chiusura stagione 2024/2025 di Diffusione Sport alla Rocca Sforzesca

Un sabato pomeriggio di festa e pallavolo nel grande prato della Rocca Sforzesca per salutare la stagione sportiva di Diffusione Sport appena conclusa.

Una festa che ha coinvolto in particolare le piccole atlete del circuito di minivolley S3, con un torneo tutto per loro organizzato dalla società imolese in collaborazione con il comitato territoriale Fipav di Bologna.

All’iniziativa hanno partecipato oltre 100 mini atlete in rappresentanza delle tre società di Diffusione Sport Imola, Pallavolo Mordano e Pallavolo Budrio: per due ore bambine e bambine si sono sfidate con grandissimo entusiasmo sui campi allestiti appositamente per le partite di minivolley S3, regalando un bellissimo spettacolo di sportività e passione a tutti coloro che hanno assistito.

Un evento che ha ufficialmente chiuso la stagione sportiva 2024/2025 di Diffusione Sport, che mette in archivio un’annata da record.

I numeri raccontano di oltre 150 tesserati e tesserate che hanno preso parte complessivamente a 17 campionati giovanili, raggiungendo le finali in tre occasioni e portando a casa un titolo regionale e un titolo provinciale.

"Oltre a questo c’è stata anche una crescita costante e continua delle nostre atlete e delle nostre squadre – dicono dalla società imolese –. La stagione appena conclusa conferma il nostro impegno nella promozione della pallavolo giovanile, sia dal punto di vista tecnico che umano. Una rete solida di allenatori, dirigenti, famiglie e sponsor ci ha permesso di vivere un’annata intensa e piena di soddisfazioni. Ora siamo pronti a guardare avanti, con entusiasmo e determinazione, verso una stagione 2025/2026 ancora più ricca di sport, crescita e passione e con un evento alle porte che caratterizzerà l’anno, ovvero la grande festa per i 20 anni di attività di Diffusione Sport".

Luca Monduzzi