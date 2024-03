Festeggia anche il sestetto di Ferrari. Gli apuani creano pochissimi problemi

Torna il sereno in casa Invicta, per quanto riguarda la serie D maschile. I ragazzi allenati da Enrico Ferrari, primi in classifica, dopo la sconfitta del turno precedente, hanno vinto nettamente nella tredicesima giornata di campionato superando 3-0 in casa la Pallavolo Massa Carrara (25-19, 25-17, 25-22). Grossetani che così ribadiscono il primo posto in classifica non concedendo praticamente niente agli avversari, sempre dietro e sempre costretti a rincorrere. E’ stata in pratica una partita dominata nei primi due set, con i grossetani che hanno giocato molto bene dal punto di vista tattico e con gli avversari sempre in difficoltà e sempre a rincorrere. Il servizio ha sempre creato problemi a Massa Carrara, che poco ha potuto. Mentre nel terzo set c’è stato un calo di concentrazione dell’Invicta, complice anche qualche errore di troppo. Però la forza del team di Ferrari ha soppertito a tutto, con la vittoria in cascina. Sabato ci sarà lo scontro diretto che può valere la prima posizione contro il Borgo Rosso Volley.