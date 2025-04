Fgl-Zuma Castelfranco festeggia la salvezza in Serie A2 con una vittoria decisiva

Fgl-Zuma Castelfranco 3Offanengo 0

Fgl-Zuma Castelfranco: Zuccarelli 10, Colzi n.e., Salinas 11, Tosi, Braida 1, Vecerina 9, Ferraro 6, Tesi (L), Fucka 10, Fava 11, Lotti 2, Bisconti (L) pos 60%. Allenatore: Bracci.Trasporti Bressan.Offanengo: Bridi, Martinelli 5, Salvatori 2, Compagnin 2, Favaretto 10, Campagnolo 2, Tellone (L), Rodic 5, Tommasini, Caneva 6, Nardelli 2, Pinetti 2, Bole 5. Allenatore: Giorgio Bolzoni.

Note: Fgl-Zuma: Muri punto 9, aces 8, battute sbagliate 6. Offanengo: Muri punto 9, aces 3, errori in battuta 6. Parziali: 25-14, 25-15, 26-24.

È salvezza per la Fgl-Zuma Castelfranco che vincendo contro la Trasporti Bressan Offanengo festeggia la permanenza in Serie A2. Un risultato straordinario per una squadra giovane e al primo anno in questa categoria, capace però di mostrare una crescita esponenziale sia sotto l’aspetto tecnico che mentale. Una salvezza arrivata all’ultima giornata di campionato, al termine di una Pool in cui le toscane hanno legittimato le proprie aspirazioni. Festeggiamenti esplosi nella cornice di casa del PalaParenti gremito di tifosi che non hanno fatto mancare il proprio sostegno alla squadra. È il successo di una società che si è mostrata all’altezza della situazione, di un allenatore che dall’alto della sua notevole esperienza ha saputo guidare insieme a tutto lo staff la squadra, anche nei momenti più complicati che inevitabilmente si presentano nel corso di un campionato così difficile. Ma è soprattutto la vittoria delle ragazze scese in campo, chi più e chi meno, eppure in egual modo fondamentali nel donare all’intero movimento castelfranchese l’immensa gioia della salvezza. Un gruppo unito, solido, determinato che si può solo ringraziare per l’impegno profuso e le emozioni in grado di regalare. "Siamo tutti contenti, abbiamo raggiunto il traguardo che ci eravamo posti a inizio stagione – commenta il tecnico Marco Bracci -lo abbiamo conquistato all’ultima giornata di campionato, come se fosse una finale e quindi è ancora più emozionante. Sono contento per la società, per le atlete e per tutti i tifosi che ci hanno seguito con passione durante l’intero anno".

Stefania Ramerini