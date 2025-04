Fgl-Zuma Castelfranco sfida Tecnoteam Albese per la salvezza matematica

La Fgl-Zuma Castelfranco pronta allo scontro diretto sul campo della Tecnoteam Albese Volley Como, un autentico faccia a faccia che potrebbe già sancire la salvezza matematica della vincitrice. Domani, con inizio alle ore 17, il team di Bracci scenderà in campo al PalaFrancescucci di Casnate con Bernate contro la squadra di casa appaiata alle toscane a quota 34 punti che valgono il terzo posto in graduatoria. "È come una finale, dobbiamo dare tutto per conquistare la salvezza" – commenta il capitano Agata Zuccarelli. Anche perché la classifica di questa Pool Salvezza continua a essere compatta con cinque squadre racchiuse in appena tre lunghezze e in lotta per evitare la quartultima piazza che decreterebbe la retrocessione in B1. "Sarà una gara molto delicata, ci giochiamo tanto - continua il capitano delle biancoblu - servirà tanta lucidità e dovremo essere brave a non farci travolgere dall’importanza del match, ci dovrà essere sì pressione ma quella giusta. Sono convinta che anche stavolta la squadra saprà offrire la migliore prestazione, dando tutto quello che ha. Albese può fare affidamento sul fattore campo, mi aspetto che sia trascinata da un pubblico caldo. La squadra è composta da molte atlete esperte e diverse giocatrici mancine contro cui dovremo adattare il nostro muro-difesa, senza dimenticare che è un gruppo fisicamente dotato. Noi dovremo puntare sulla nostra tecnica, cercando di mettere in difficoltà le avversarie in battuta e contenerle nella fase di muro-difesa".