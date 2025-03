Fgl-Zuma dalla capolista: "Siamo molto cariche"

La Fgl-Zuma Castelfranco alla prova del nove: domani Ferraro e compagne sono attese in casa della capolista del girone la Trasporti Bressan Offanengo (Cr) con inizio alle ore 17 per disputare l’ultima gara del girone di andata della Pool Salvezza. "Affrontiamo una squadra forte ma noi vogliamo chiudere bene il girone di andata – commenta la regista castelfranchese – ci attende una squadra completa in tutti i fondamentali, abbiamo preparato la partita con la massima attenzione per far sì di dare continuità di prestazione alle ultime due uscite. Siamo cariche, l’umore è alto dopo i recenti successi. Contro Olbia e ancor più domenica scorsa abbiamo dato una risposta concreta dopo le difficoltà dell’ultimo periodo, si è rivista la squadra dei tempi migliori e adesso bisogna continuare così".

Sulla carta il team cremasco, a quota 36 punti contro i 24 del team di Marco Bracci, sembra essere la squadra che nella Pool Salvezza ha qualcosa in più rispetto alle altre e quindi servirà la migliore versione della Fgl-Zuma Castelfranco per cercare il terzo successivo consecutivo e dare continuità al progetto di mantenere la categoria della A2. Sorvegliata speciale fra le fila delle rivali l’opposto Martina Martinelli il terminale offensivo più pericoloso (308 punti stagionali) che insieme alle sue compagne ha vinto undici volte nelle 22 partite disputate, due successi in più rispetto a Castelfranco.

Offanengo però nel turno precedente è stata sconfitta al tie-break da Casalmaggiore e quindi domani si preannuncia un match tutto da giocare, tra due rivali determinate e volitive. "Vincere per noi significherebbe tanto, ci permetterebbe di chiudere in bellezza il girone di andata e ripartire poi nelle partite ritorno con la carica giusta per centrare l’obiettivo salvezza", conclude la palleggiatrice Ferraro.

Stefania Ramerini