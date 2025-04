Filippo Federici guida la Valsa Group verso il successo nei playoff di pallavolo

Uno dei migliori in campo nelle ultime uscite e in particolare della vittoriosa campagna contro Grottazzolina che ha garantito alla Valsa Group il primo posto e il fattore campo negli scontri diretti di questo playoff per il quinto posto che chiude la stagione. Filippo Federici sta crescendo in questo finale, come è cresciuta tutta la squadra ma anche con una prospettiva sul futuro, quella di mettere in difficoltà Luke Perry, il nuovo libero straniero che però non ha precluso la strada al rinnovo dello stesso Federici. "Potrei rimanere" chiosa l’ex Monza, che poi passa ad analizzare il momento della stagione e soprattutto le concrete possibilità che Modena si è ritagliata di poter giocare una coppa europea nella stagione 2025/2026.

Federici, intanto: contenti per questo primo posto?

"Era il nostro primo obiettivo, sicuramente".

Con Padova che gara sarà quella di semifinale, sabato prossimo?

"Sappiamo che è una squadra tosta, ostica, lo è stata per tutto l’anno e ha dimostrato di esserlo anche in questo girone per il quinto posto, vedi il match contro Verona di domenica. Sarà una battaglia".

I due precedenti, compreso l’ultimo che ha aperto questo girone, dicono che in casa avete sempre vinto da tre punti contro i veneti...

"Sì, vero, ma abbiamo anche perso in trasferta e in casa abbiamo dovuto lottare con le unghie e con i denti".

Cosa temete dei vostri avversari?

"In battuta sanno fare male ma in generale è una squadra tecnicamente valida, che sa giocare a pallavolo. Battuta e ricezione sarà un argomento importante in questo match, dovremo stare attenti".

Se dovesse andare bene la finale sarà al PalaPanini. Un vantaggio?

"Beh lo abbiamo voluto, questo fattore campo, ci teniamo sempre a giocare davanti al nostro pubblico. Pensare all’Euorpa ci piace molto".

Intanto avete confermato i progressi dell’ultima parte di stagione...

"Sì, dopo i play off contro Perugia volevamo continuare a mettere in campo una buona pallavolo, lo abbiamo fatto con costanza e l’augurio è quello di continuare a farlo in queste ultime partite".

Infine parliamo di lei. È vero che potrebbe rimanere a Modena?

"Sì, diciamo che stiamo mettendo a posto le ultime cose, ancora non so dare una risposta definitiva ma potrei rimanere".

Alessandro Trebbi