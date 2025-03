Final four di Champions League. Savino a un passo dalla storia. Oggi il ritorno dei quarti con Lodz

Da un quarto di finale all’altro. Dopo essersi aggiudicata contro Busto Arsizio gara-1 dei quarti nei playoff del nostro campionato la Savino Del Bene è chiamata oggi alle 18 a Palazzo Wanny (diretta Sky e Dazn) alla gara di ritorno dei quarti di Cev Champions League contro le polacche del Pge Grot Budowlani Lodz, già battute all’andata per 3-0. In caso di una nuova vittoria (per passare il turno sono sufficienti anche solo due set) Scandicci centrerebbe l’accesso alla final four: un traguardo mai raggiunto finora nelle quattro precedenti partecipazioni al massimo campionato europeo.

Le motivazioni per scendere in campo con la stessa grinta mostrata a Lodz, quindi, ci sono tutte anche se l’avversaria è una squadra di alto livello che anche all’andata, malgrado il risultato, dette filo da torcere alle biancoblù e questa volta cercherà sicuramente di far meglio. Gaspari è esplicito in tal senso: "Giochiamo con una delle squadre più forti del campionato polacco e quindi non bisogna mai dare per scontato nulla: batte molto forte e soprattutto ha grande capacità di giocare sulle mani del nostro muro. A Lodz abbiamo fatto un ottimo lavoro in fase muro-difesa ma ora ci aspetta un ultimo step per realizzare qualcosa di grandioso perché una final four di Champions non si conquista con serenità tutti gli anni. Per noi sarà una partita che richiede la vittoria di almeno due set ma bisogna puntare a vincere senza pensare al risultato dell’andata che comunque è stato molto positivo".

In Polonia, con Ognjenovic Mvp, Antropova realizzò 19 punti, con Carol a ruota (14, di cui 9 bock) mentre fra le padrone di casa si distinsero la polacca Damaske, prima schiacciatrice del torneo per punti realizzati (140), e la centrale slovena Planinšec, seconda miglior muratrice della Champions con 22 vincenti.

Franco Morabito