Finale promozione: al via la vendita dei biglietti per RivieraBanca Rimini vs Acqua San Bernardo Cantù

Oggi si parte. In sede e nelle consuete tabaccherie affiliate: T’Immagini, Pruccoli e Millennium. Parte la vendita dei biglietti di gara1 e gara2 della finale promozione tra RivieraBanca Rimini e Acqua San Bernardo Cantù. Rbr ha il fattore campo a favore e giocherà in casa le partite di domenica 8 (20.15) e martedì 10 (20.45). A Desio gara3 di venerdì 13 (20.45) e l’eventuale quarta. Al Flaminio la bella. Gara4 e gara5 sono ancora da calendarizzare. Curioso, per una A2 che aveva già fissato date precise prima dell’inizio del campionato e che ora le ha cambiate. Non è attiva la vendita di biglietti online, mentre per gli abbonati è attiva la prelazione del proprio posto, con scontistiche varie, fino alle 15 di giovedì 5. Da stamattina in vendita i posti non coperti da prelazione e tutti gli altri. In questi primi giorni la biglietteria al Flaminio sarà aperta con questi orari: oggi dalle 10 alle 19, domani dalle 9 alle 19, giovedì dalle 9 alle 15 e dalle 17 alle 19. I prezzi per i non abbonati: non numerati 18 euro (ridotto 10), poltroncine rosse 25 euro (15), poltroncine bianche 40 euro (20), parterre 60 euro. Copertura totale su RaiSport.