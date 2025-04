Finale tricolore 2023: Trento vince gara1, Balaso e Medei analizzano la sconfitta

Il remake della finale tricolore 2023 inizia con l’affermazione trentina come due anni fa (3-1). A fine match chiacchierata doverosa con capitan Balaso, titolare a 26 giorni dall’operazione alla mano destra. "Abbiamo perso la prima partita di quella che secondo me sarà una lunga serie – afferma il libero- Trento oggi ha lavorato benissimo con muro-difesa e contrattacco, mentre noi abbiamo commesso qualche errore di troppo quando non dovevamo. Ora l’imperativo è azzerare tutto e ripartire al meglio in gara2 che giocheremo davanti ai nostri tifosi". Così invece il veterano Podrascanin, fresco ex: "Stasera bisogna semplicemente fare i complimenti a Trento, che è arrivata a questa gara1 molto preparata e l’ha affrontata con grande lucidità, sbagliando davvero poco. Noi dal canto nostro abbiamo avuto occasioni, ma non siamo mai riusciti a sfruttarle. Non so se abbia pesato il fatto che abbiamo chiuso la serie di semifinale giusto tre giorni fa, ma conta poco, non cerchiamo alibi. Dobbiamo far tesoro di questa partita e resettare, per affrontare gara 2 al meglio delle nostre possibilità".

L’analisi di coach Medei: "Trento ha sfoderato una grande prestazione, che, va detto, non mi ha sorpreso affatto. Noi, invece, potevamo fare di certo molto meglio, forse ci sono mancate delle energie mentali. Siamo stati disordinati, cosa che nelle ultime partite non era mai successa. Ora dovremo riposarci, riordinare le idee e giovedì scendere in campo con maggiore lucidità. Questa squadra ha sempre saputo rialzarsi dopo le brutte sconfitte, sono convinto che saprà farlo pure oggi. Questa sera, intanto, consentitemi di fare un plauso particolare alla prestazione di Fabio Balaso, che è stato impeccabile a meno di un mese dell’operazione, grazie anche al lavoro impeccabile di tutto il nostro staff che con lui ha fatto davvero un grande lavoro".

Andrea Scoppa