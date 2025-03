Finali in memoria dell’ex dirigente scomparso Ordonselli. Festa del volley per l’Apav Calcinelli Lucrezia. Vince la Coppa Marche in un palazzetto gremito

Un fine settimana trionfale in tutti i sensi per Apav Calcinelli Lucrezia che ha ospitato le Final Four 2025 di Coppa Marche Femminile. Due giorni pieni di emozioni, di sport e agonismo che ha visto quattro squadre finaliste, Asd Apav Calcinelli-Lucrezia, Us Pallavolo Senigallia, Us. Volley’79 Civitanova e Nuova Pallavolo Collemarino dar vita a tre bellissime gare. Le Final Four dedicate a Gianni Ordonselli, pilastro della pallavolo locale, hanno visto esultare la società di casa Asd Apav che ha potuto coronare un percorso tanto straordinario quanto difficile e complicato. Dopo aver vinto per 3-2 in semifinale contro Senigallia le ragazze di coach Burini si sono replicate contro la corazzata Collemarino. Una finale avvincente con un Palazzetto vestito di festa, gremito all’inverosimile, che ha potuto ammirare il livello tecnico di entrambe le squadre determinate a vincere la coppa.

"Che emozione – afferma coach Burini – da quando la federazione ha assegnato le finali a Lucrezia, tutti speravamo di poter alzare la Coppa. Sono stati due giorni spettacolari, emozionanti, per me ancora di più visto che abbiamo giocato la semifinale a Marotta nel Palazzetto dove giocavo. Le ragazze sono state fantastiche e hanno interpretato alla grande le due partite con una determinazione e una attenzione che ci ha permesso di vincere la Coppa. Credo che sia il giusto premio per quanto visto in campo in queste finali. Penseremo alla seconda fase del campionato".

Interviene anche il presidente del club vincitore Massimo Scarpetti: "Un ringraziamento a tutte le persone che hanno contribuito all’organizzazione dell’evento alle autorità presenti, al presidente Coni Fabio Luna, ed ai nuovi eletti presidente regionali e territoriali che mi hanno onorato della loro presenza, è stato un risultato inaspettato per questo ancora più apprezzato".

b.t.