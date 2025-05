Finali nazionali U17 in Abruzzo: Consar in campo con entusiasmo e determinazione

Cominciano oggi in Abruzzo le finali nazionali U17. In campo anche i baby della Consar guidati da Max Rinieri e Giacomo Rossi, con Manuel Zlatanov a suonare la carica in campo. I giallorossi sono stati inseriti nel girone B, che si gioca a Tortoreto. Si comincia stamattina alle 11 contro Bolzano; poi, nel pomeriggio, alle 16, contro Campobasso. Domani alle 11 contro la Vero Volley Monza, si giocherà l’ultimo match del girone. "Affrontiamo questa esperienza con grande entusiasmo – ha commentato coach Rinieri – e senza particolari aspettative. Sappiamo di affrontare il meglio della pallavolo giovanile italiana e penso che il livello sarà altissimo. Essendo arrivati secondi in regione, partiamo dai gironi di qualificazione. Guardando il valore delle avversarie, Monza sembra essere la rivale più ostica e la incontreremo per ultima. Potrebbe essere la sfida che decide il passaggio del turno. Sarà un’esperienza significativa anche per il sottoscritto, essendo alla prima finale nazionale da tecnico. Saranno giornate di scoperta e di confronto molto interessanti". Nel roster della Consar c’è anche Manuel Zlatanov, recuperato da un problema fisico. Questi i convocati: Luca Iurlaro, Tommaso Marchi, Vittorio Campoli, Matteo Pollini, Matteo Buchynskyy, Matthew Marangon, Nicola Savoia, Marco Buchynskyy, Enrico Capucci, Fabrizio Fea, Edoardo Maiani, Manuel Zlatanov, Giacomo Burattoni e Federico Zoli.