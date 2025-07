Finali nazionali Uisp, Volley Arno in vetrina. Le ragazzine valdarnesi non deludono

La Volley Arno Montevarchi è stata protagonista assoluta, lo scorso week end, alle finali nazionali Uisp di Rimini, dove hanno brillato tutte le formazioni giovanili. La trasferta romagnola si è conclusa con risultati eccezionali, confermando ancora una volta la qualità e la crescita del vivaio montevarchino.

A mettersi in mostra sul palcoscenico nazionale sono state in particolare le Under 16 e le Under 14, capaci di conquistare il titolo nazionale Uisp nelle rispettive categorie, dopo un percorso entusiasmante e ricco di emozioni. Ottima anche la prova delle Under 13, che hanno raggiunto con merito la semifinale, dimostrando grande determinazione e talento.

"Le finali Uisp di Rimini si confermano un momento fondamentale per la nostra società – sottolineano dalla dirigenza – I risultati parlano chiaro e certificano la bontà del lavoro svolto durante l’anno da staff tecnico e atlete. Ma al di là dei successi, quello che resta è la forza di un gruppo che ha vissuto insieme un’esperienza formativa e indimenticabile, nel segno dello sport e del fair play".