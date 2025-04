Fipav rinvia gare, Ama San Martino vince contro Inzani Parma in Serie B

La Fipav ha disposto il rinvio delle gare di domani e dunque per le categorie maggiori si passa alla settimana prossima, Rubierese a parte che già aveva la gara fissata per domenica. Ieri, però, si è giocato un turno infrasettimanale di Serie B: un’Ama San Martino largamente incompleta ha espugnato il parquet dell’Inzani Parma per 3 a 1. Set combattuti sul 31-29, 29-27, terzo perso a 22 e quarto vinto 25-21. Cassandra super: 28 punti. L’Ama è sesta e rigioca mercoledì alle 21 ospitando Firenze.

I Vigili del Fuoco hanno perso in casa 1 a 3 da Sassuolo (17-25 25-20 20-25 15-25) e mercoledì giocano a Pontedera.

In B1 femminile, San Giorgio Piacenza-Tirabassi & Vezzali si gioca martedì alle 21, mentre Giusto Spirito Rubierese-Crema dopodomani alle 18. In B2, domenica alle 16 Ama-Fermo, mentre potrebbe essere la svolta per la Fos Cvr: gioca domenica a Soliera alle 18, mentre lunedì l’Arbor Interclays attende la capolista San Damaso alla palestra Moro alle 21. Frastagliato il calendario dei recuperi in C e in D, con gare fissate fino al 6 maggio. I risultati della partite giocate: in D maschile, girone A, Audax Parma-Everton 0-3 (16, 17, 15), Scandiano-Pieve 3-0 (22, 20, 14). Nel girone B, Cavezzo-B.R.V. 3-2 (20-25 25-17 20-25 27-25 15-13). Tra le ragazze, Vaneton Limpia-S.C. Parma 0-3 (18, 25, 20).

c.l.