Firenze Volley si arrende al Cus Genova in cinque set emozionanti

Firenze Volley 2Cus Genova 3

FIRENZE: Coletti G. 18, Mazzinghi 8, Poltronieri 11, Gasser 4, Braito 16, Pontillo 2, Tung, Coletti A. 4, Baldanzi 2, Ceccherini L. All. Giglio.

CUS GENOVA: Zappavigna 4, Archetti 19, Poggio 17, Coppolecchia 14, Comitini 9, Cassone 2, Merlet 3, Ricceri 1, Campi 3, Rampa L. All. Schembri.

Arbitri: Rocchi e Forte.

Parziali: 25-18, 26-24, 22-25, 14-25, 6-15.

Il Firenze Volley si arrende in cinque set al Cus Genova, ma nelle prime due frazioni mette paura ai liguri che, classifica alla mano, erano favoriti. Partono col piede giusto i pallavolisti di casa che conquistano il game d’esordio e poi concedono il bis. Nella terza frazione, le cose cambiano e i genovesi vincono 22-25. I fiorentini perdono in brillantezza e mettono a referto solo 14 punti nel quarto set. Infine, il risolutivo tiebreak è senza storia ed appannaggio del Cus col parziale di 6-15. Nella prossima giornata, l’ultima stagionale in Serie B per gli atleti del capoluogo toscano, trasferta a Santa Croce sull’Arno contro la capolista del girone.

Ma. Fi.