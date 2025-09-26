Folgore, prima uscita. La nuova squadra

Prima uscita ufficiale della Folgore femminile Pallavolo di San Miniato. In attesa dell’inizio del campionato di serie C al via tra poche settimane, le giallorosse hanno organizzato il Memorial Mario Bacchi giunto alla quarta edizione. La coppa è andata alla Pallavolo Cascina vincente per 3-1 sulle padrone di casa premiate da Mara, la moglie di Mario Bacchi storica figura della società sanminiatese. Un primo test per valutare lo stato di preparazione del team affidato a coach Pier Paolo Sala affiancato dal vice da Rovini Roberto. L’organico è cosi composto: al palleggio la riconfermata Camilla Ricci e Luisa Ermelani proveniente dalla 1^ Divisione della società. Al centro, Camilla Pairetto, Arianna Giovannelli, Matilde Fedeli e la nuova compagna Elisa Toccafondo, proveniente dalla società fiorentina Liberi e Forti. Reparto schiacciatrici: Ottavia Galeone, Chiara Meropini, Margherita Peruzzi, la giovanissima Matilde Profeti, che torna in casa Folgore dopo tre stagioni a Montelupo, e le nuove atlete Ilaria Bartalini e Benedetta Dozi reduci dalla stagione a Fucecchio. Nelle retrovie con la casacca da libero Benedetta Matteoli, atleta cresciuta nel vivaio giallorosso tornata a San Miniato dopo le stagioni a Peccioli e Pontedera, e l’inserimento di Giada Cappelli, atleta promossa in Prima Squadra dopo la stagione trascorsa nella nostra 1^Divisione. Chiudono l’organico Lorenzo Governi preparatore atletico e i due dirigenti accompagnatori Alessandro Bulleri Alessandro e Francesco Puccioni.