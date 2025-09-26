Acquista il giornale
Folgore, prima uscita. La nuova squadra

di STEFANIA RAMERINI
26 settembre 2025
Prima uscita ufficiale della Folgore femminile Pallavolo di San Miniato. In attesa dell’inizio del campionato di serie C al via tra poche settimane, le giallorosse hanno organizzato il Memorial Mario Bacchi giunto alla quarta edizione. La coppa è andata alla Pallavolo Cascina vincente per 3-1 sulle padrone di casa premiate da Mara, la moglie di Mario Bacchi storica figura della società sanminiatese. Un primo test per valutare lo stato di preparazione del team affidato a coach Pier Paolo Sala affiancato dal vice da Rovini Roberto. L’organico è cosi composto: al palleggio la riconfermata Camilla Ricci e Luisa Ermelani proveniente dalla 1^ Divisione della società. Al centro, Camilla Pairetto, Arianna Giovannelli, Matilde Fedeli e la nuova compagna Elisa Toccafondo, proveniente dalla società fiorentina Liberi e Forti. Reparto schiacciatrici: Ottavia Galeone, Chiara Meropini, Margherita Peruzzi, la giovanissima Matilde Profeti, che torna in casa Folgore dopo tre stagioni a Montelupo, e le nuove atlete Ilaria Bartalini e Benedetta Dozi reduci dalla stagione a Fucecchio. Nelle retrovie con la casacca da libero Benedetta Matteoli, atleta cresciuta nel vivaio giallorosso tornata a San Miniato dopo le stagioni a Peccioli e Pontedera, e l’inserimento di Giada Cappelli, atleta promossa in Prima Squadra dopo la stagione trascorsa nella nostra 1^Divisione. Chiudono l’organico Lorenzo Governi preparatore atletico e i due dirigenti accompagnatori Alessandro Bulleri Alessandro e Francesco Puccioni.

