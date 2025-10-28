Folgore senza pensieri. Santa Croce avanti così

Netta vittoria per la Folgore San Miniato nel terzo turno della serie C. Tre punti facili per le ragazze di coach Sala che si impongono per 3-0 contro l’Invicta Grosseto. Una gara quasi sempre a senso unico per le padrone di casa che riscattano la sconfitta del turno precedente e restano ben piazzate nella parte alta del girone. Ancora dei dettagli da migliorare, ma buono il gioco espresso accompagnato dagli applausi del pubblico di casa. I parziali: 25-13, 25-20, 25-21. In serie D continua la marcia positiva della Lupi Santa Croce che mette a segno la terza vittoria consecutiva stavolta ai danni del Valdarno Project Piandiscò battuto sul proprio parquet col il netto risultato di 3-0. A parte una seconda frazione più lottata il resto del match non è mai messo in discussione dal team di Marchi che si piazza al comando del girone a punteggio pieno. "Ci aspettavamo una partita impegnativa – commenta coach Marchi – e con questa vittoria stiamo confermando il nostro percorso di crescita. Le ragazze stanno lavorando con intensità e attenzione ai dettagli, e ogni gara è un’occasione per consolidare il nostro gioco e il nostro spirito di gruppo".

Nel girone B stesso percorso per la Fgl-Zuma Castelfranco attuale regina del ranking con 9 punti grazie al terzo successo consecutivo rifilato, tra le mura amiche del PalaBagagli, al Tomei Livorno perdente per 3-0 senza andar oltre i sedici punti per set. Vittoria al tie-break per il Capannoli che espugna il parquet di Scandicci dopo un lungo confronto deciso al quinto set. Le capannolesi portano via 2 punti preziosi mentre l’Ambra Cavallini Pontedera scivola nella zona bassa della classifica con appena un punto dopo la terza sconfitta consecutiva, stavolta ad opera del Migliarino che chiude per 3-1. Nel girone C il Volley Peccioli si arrende al tie-break in casa del Remo Masi di Rufina.

Stefania Ramerini