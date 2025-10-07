Acquista il giornale
Acquista il giornale
  1. Home
  2. Sport Locali
  3. Volley
  4. Forlì celebra mezzo secolo sotto rete. Dai campioni del passato alle future speranze

Forlì celebra mezzo secolo sotto rete. Dai campioni del passato alle future speranze

Emozioni in municipio, ricordando anche Bovolenta. Prima stagione per la società dopo la svolta: debutto sabato ai Romiti

di MARCO LOMBARDI
7 ottobre 2025
Emozioni in municipio, ricordando anche Bovolenta. Prima stagione per la società dopo la svolta: debutto sabato ai Romiti

Emozioni in municipio, ricordando anche Bovolenta. Prima stagione per la società dopo la svolta: debutto sabato ai Romiti

Per approfondire:
XWhatsAppPrint

Passato, presente e futuro avvolti in un caldo abbraccio di ricordi, emozioni e progetti. Si è tenuta presso il salone comunale, dinanzi a una platea di oltre 300 persone, la celebrazione del 50° anniversario di attività ininterrotta del Volley Forlì. A rompere il ghiaccio è stato Simone Canali, neo presidente in pectore del club di viale della Libertà, che ha espresso gratitudine per la fiducia e il sostegno ricevuti negli anni.

Una carrellata di foto storiche ha, poi, accarezzato il cuore di tutti, ripercorrendo le stagioni più esaltanti della serie A e rendendo omaggio ai grandi campioni (Bob Ctvrtlik, Roman Yakovlev…) transitati da Forlì. Mentre grande emozione ha suscitato il ricordo di due miti del volley non solo forlivese ma anche nazionale: coach Piero Molducci e Vigor Bovolenta, le memorie dei quali sono state celebrate e premiate dall’assessore alle politiche giovanili del Comune di Forlì Paola Casara.

Riconoscimenti anche per i main sponsor che, in mezzo secolo di vita, hanno legato il loro brand al Volley Forlì: Conad, Yoga, Cosmogas, Moka Rica e, da sette stagioni a questa parte, Querzoli, azienda leader nel settore dei prefabbricati.

La festa è stata anche l’occasione per presentare la nuova compagine che, agli ordini di coach Claudio Visani, succeduto a Gabriel Kunda, si appresta a partecipare al campionato nazionale di serie B 2025-26 – sabato (ore 16.30) l’esordio al Villa Romiti contro San Marino –, contestualmente rivolgendo l’invito ai tifosi, vera e propria forza motrice del club, a gremire gli spalti della nuova casa del volley forlivese.

Una medaglia in ricordo dei 50 anni è stata consegnata alle istituzioni e agli enti (Aics, Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì e Comune di Forlì) che supportano fattivamente la ‘missione sociale’ del club, in particolare nel settore giovanile, reputato "una realtà d’eccellenza per la crescita non solo sportiva dei nostri ragazzi".

Tra i momenti più toccanti della serata, la nomina di Giovanni Gavelli, già padre fondatore e anima del Volley Forlì, alla carica di presidente onorario, mentre Nerina Patera, colonna portante e depositaria della storia societaria, ha ricevuto un caloroso omaggio. La nuova dirigenza del club romagnolo ha, infine, rivolto un sentito ringraziamento a tutti gli atleti di ieri e di oggi, agli staff, allenatori, dirigenti e volontari che con il loro impegno hanno contribuito a rendere grande il Volley Forlì, pronto a scrivere altri 50 anni di storia, forte delle sue radici e della passione della sua gente.

Marco Lombardi

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Anniversario

Continua a leggere tutte le notizie di sport su