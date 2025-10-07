Forlì celebra mezzo secolo sotto rete. Dai campioni del passato alle future speranze

Passato, presente e futuro avvolti in un caldo abbraccio di ricordi, emozioni e progetti. Si è tenuta presso il salone comunale, dinanzi a una platea di oltre 300 persone, la celebrazione del 50° anniversario di attività ininterrotta del Volley Forlì. A rompere il ghiaccio è stato Simone Canali, neo presidente in pectore del club di viale della Libertà, che ha espresso gratitudine per la fiducia e il sostegno ricevuti negli anni.

Una carrellata di foto storiche ha, poi, accarezzato il cuore di tutti, ripercorrendo le stagioni più esaltanti della serie A e rendendo omaggio ai grandi campioni (Bob Ctvrtlik, Roman Yakovlev…) transitati da Forlì. Mentre grande emozione ha suscitato il ricordo di due miti del volley non solo forlivese ma anche nazionale: coach Piero Molducci e Vigor Bovolenta, le memorie dei quali sono state celebrate e premiate dall’assessore alle politiche giovanili del Comune di Forlì Paola Casara.

Riconoscimenti anche per i main sponsor che, in mezzo secolo di vita, hanno legato il loro brand al Volley Forlì: Conad, Yoga, Cosmogas, Moka Rica e, da sette stagioni a questa parte, Querzoli, azienda leader nel settore dei prefabbricati.

La festa è stata anche l’occasione per presentare la nuova compagine che, agli ordini di coach Claudio Visani, succeduto a Gabriel Kunda, si appresta a partecipare al campionato nazionale di serie B 2025-26 – sabato (ore 16.30) l’esordio al Villa Romiti contro San Marino –, contestualmente rivolgendo l’invito ai tifosi, vera e propria forza motrice del club, a gremire gli spalti della nuova casa del volley forlivese.

Una medaglia in ricordo dei 50 anni è stata consegnata alle istituzioni e agli enti (Aics, Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì e Comune di Forlì) che supportano fattivamente la ‘missione sociale’ del club, in particolare nel settore giovanile, reputato "una realtà d’eccellenza per la crescita non solo sportiva dei nostri ragazzi".

Tra i momenti più toccanti della serata, la nomina di Giovanni Gavelli, già padre fondatore e anima del Volley Forlì, alla carica di presidente onorario, mentre Nerina Patera, colonna portante e depositaria della storia societaria, ha ricevuto un caloroso omaggio. La nuova dirigenza del club romagnolo ha, infine, rivolto un sentito ringraziamento a tutti gli atleti di ieri e di oggi, agli staff, allenatori, dirigenti e volontari che con il loro impegno hanno contribuito a rendere grande il Volley Forlì, pronto a scrivere altri 50 anni di storia, forte delle sue radici e della passione della sua gente.

