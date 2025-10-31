Forlì è seconda e può avere una marcia in più. Torna Bigarelli. "Nessun problema al cuore"

Sette punti, secondo posto in classifica nonostante gli infortuni e il conforto di un pubblico in crescita nella nuova casa del Villa Romiti. "L’avvio di stagione è soddisfacente e anche giocare in un palazzetto storico ci regala grandi emozioni. Inoltre abbiamo riscontrato una buona risposta da parte del pubblico, nell’ordine delle 400-450 presenze in entrambe le partite: la speranza è di riuscire a mantenere questo trend per tutto l’anno", spiega Raffaele Casadei, ds della Querzoli Volley Forlì.

Il dirigente confessa: "A inizio anno l’assenza del nostro ‘bomber’ Luca Bigarelli ci preoccupava non poco, poi anche Peripolli si è fermato, tuttavia la squadra ha saputo sopperire alle defezioni: D’Orlando è stato all’altezza della situazione, Silvestroni ha dato una spinta notevolissima e Kunda è pronto in caso di bisogno. A dimostrazione che le scelte effettuate dalla società per allestire una compagine completa in ogni ruolo stanno pagando". Nel mentre, la lieta novella è proprio il ritorno in squadra dell’opposto Bigarelli che, finalmente incassata l’idoneità sportiva (responso cardiologico ok), sarà nuovamente a disposizione di coach Visani.

"Il ragazzo sta bene – spiega Casadei –, nonostante abbia un po’ accusato a livello psicologico la situazione. Gli ultimi accertamenti, comunque, sono positivi, quindi siamo contenti che il nodo Bigarelli si sia risolto in maniera produttiva sia per il ragazzo, che resta al centro del nostro progetto, sia per la società: sappiamo perfettamente che tipo di contributo possa garantire".

Scongiurata, dunque, l’eventualità di dover attingere dal mercato per dotarsi di un valido sostituto: "Nel caso, non avremmo comunque fatto pazzie…". Anche perché "il nostro obiettivo – sottolinea Casadei – è quello di tornare a divertirci e a far divertire gli appassionati del mondo della pallavolo. Certo, sarebbe bello disputare un campionato di fascia alta e, perché no, magari competere anche per i primi posti...". Insomma entusiasmo e good vibes, specie dopo il perentorio 3-0 rifilato alla quotatissima Cavallino 4 Torri di coach Pupo Dall’Olio, ma niente voli pindarici. Almeno non adesso. "Playoff? È troppo presto. Le squadre sono ancora in fase di rodaggio… E poi non dimentichiamoci che Ferrara era incompleta, in quanto priva di Mirco Dalmonte".

Ad ogni modo – preconizza Casadei – la corsa ai primi due posti che valgono gli spareggi per l’A3 coinvolgerà diverse squadre ben equipaggiate: "Oltre agli estensi, ci sono Osimo, San Mauro Pascoli, Bologna e Loreto". Quanto alla Sios Novavetro San Severino Marche, prossimo avversario della Querzoli, domani (ore 16.30) al Villa Romiti, Casadei chiosa: "Affrontiamo una squadra equilibrata e pericolosa, che già l’anno scorso ci ha inflitto una pesante sconfitta nel girone di ritorno. Per vincere servirà una partita di buon livello".