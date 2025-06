Francesco Bettalico: il fisioterapista modenese della Nazionale italiana tra successi e sfide

La Nazionale italiana è un traguardo professionale straordinario, e in più gli permette di girare il mondo, "anche se con la famiglia a casa è un tasto dolente, perché sto davvero tanto in giro. Fanno molto il tifo da Modena, poi fortunatamente quest’anno in Vnl abbiamo anche un paio di gironi vicino, Olanda, Polonia, trasferte più brevi. Però c’è l’altro lato della medaglia, vediamo anche posti meravigliosi come questo, come Rio de Janeiro". Francesco Bettalico, giovanissimo fisioterapista di Modena portato tra le azzurre senior da Julio Velasco e ormai in pianta stabile nello staff (e sulla panchina durante le partite) della Nazionale, si prepara alla sua seconda estate da giramondo, dopo quella lastricata d’oro dello scorso anno. Una stagione iniziata col primo girone di Volleyball Nations League a Rio de Janeiro dominato dalle azzurre, che hanno chiuso la campagna brasiliana con quattro successi su quattro compreso quello sulle padrone di casa.

"Tornare con la Nazionale è stata un’emozione molta intensa – continua Bettalico –. Certo, le abbiamo viste giocare in inverno, ma erano col club. Quando si sono ritrovate si è subito tornato a percepire il legame che unisce questo gruppo che hanno condiviso qualcosa di straordinario". Bettalico poi si sofferma sulla crescita tecnica di ragazze che bene o male hanno già vinto tutto o quasi, manca giusto un Mondiale (in Thaliandia, a settembre). "Le stiamo tornando a vivere giorno dopo giorno, stanno crescendo come è normale in questo periodo".

E da un punto di vista fisico, della salute di articolazioni e muscoli, che è quello di cui più specificamente Bettalico si occupa e che lo tiene impegnato anche fino a notte inoltrata tra massaggi e trattamenti? "Beh, c’è uno svantaggio nel lavorare con atlete così forti, ovvero quello di vederle arrivare sempre in fondo a tutte le competizioni anche con club: in finale di Champions League c’era la spina dorsale della Nazionale". Quindi Egonu, Sylla e compagne sono in una condizione fisica ancora precaria e da recuperare? "No, devo dire che mi aspettavo una condizione peggiore – chiude la sua intervista Bettalico prima di correre verso l’aeroporto Galeao e tornare brevemente in Italia prima del girone a Hong Kong –. Dobbiamo migliorare qualcosa ma partiamo da una buona base, non è scontato dopo così tante partite in stagione".