Francesco Dall'Olio torna alla 4 Torri: obiettivo promozione in serie A

Un’operazione nostalgia? A prima vista verrebbe sicuramente da pensarlo, ma siamo certi che non si tratti solo di questo.Di certo la notizia che la 4 Torri affida la panchina per la prossima stagione a Francesco “Pupo” Dall’Olio, non può lasciare indifferenti tanti appassionati di volley cittadini, magari non più giovanissimi. Perchè il plurititolato tecnico modenese, oggi 71enne, nella nostra città ha allenato in serie A2 e A1 in due occasioni, ed erano gli anni del boom della pallavolo cittadina. Prima nella stagione 1996/’97, poi al timone della Yahoo, dal 1999 al 2001.

"Abbiamo scelto l’allenatore Pupo Dall’Olio per la sua esperienza e per i risultati che ha fin qui saputo cogliere – sono le parole del presidente Alberto Bova – la prossima stagione agonistica ci vedrà di nuovo impegnati in serie B per puntare alla promozione in serie A. Con il mercato estivo cercheremo di comporre una squadra per cercare di vincere il campionato – continua Bova – Pupo Dall’Olio è il tecnico migliore che può garantirci scelte sui giocatori della squadra e come guidarla ai piani alti". Il modenese dicevamo, nella stagione 1996/97 alla guida della Conad 4 Torri vinse la serie A2, portando Ferrara tra i big. Tornò poi in panchina a Ferrara nell’allora Yahoo a metà stagione nel 1999/2000, per poi restare anche per metà della successiva stagione successiva. E’ stato il responsabile tecnico della prima squadra di prestigiose società di Superlega come Perugia, Treviso, Piacenza e soprattutto Modena: con l’allora Daytona nel 1997/98 ha conquistato Supercoppa Italiana, Coppa Italia e Coppa dei Campioni. Altrettanto prestigiosa la sua carriera di giocatore (alzatore), terminata a 41 anni con la conquista del suo quarto scudetto sempre con la maglia di Modena: per lui anche 6 Coppa Italia, 5 Coppa delle Coppe e una Coppa Cev. Nelle ultime due stagioni ha allenato il Sassuolo in serie B, lunedì alle 18,30 verrà presentato al palasport.