Francesco Dall'Olio torna alla 4 Torri Volley: nuovo progetto per i giovani

"Bentornato a casa, Pupo". Sono le parole che hanno accompagnato ieri pomeriggio al palasport, la presentazione ufficiale di Francesco ‘Pupo’ Dall’Olio, nuova guida tecnica della 4 Torri Volley, ad oltre vent’anni dall’epopea della Yahoo in serie A1. Presenti il presidente Alberto Bova, il vicepresidente Alessandro Bratti, il ds Matteo Bernard, il direttore operativo Giorgio Ferroni, il consigliere Ulderico Baglietti e il presidente Fipav Ferrara, Alessandro Fortini.

"Abbiamo scelto Dall’Olio per la sua esperienza e per i risultati che ha fin qui saputo cogliere – ha spiegato il presidente Bova – con lui abbiamo sottoscritto un contratto triennale, per un progetto che vuole partire dalla valorizzazione dei nostri giovani e puntare al vertice. Ci è stata ventilata la possibilità d’iscriverci al campionato di A3, ma abbiamo preferito partire da una base solidata in B per costruire un percorso a lungo termine".

Per il modenese Dall’Olio si tratta di un ritorno, il terzo, sulla panchina della squadra ferrarese. Nel 1996/97 alla guida della Conad 4 Torri in serie A2 seppe cogliere una promozione in serie A1. Tornò poi in panchina a Ferrara nell’allora Yahoo a metà stagione nel 1999/2000, per poi restare anche per metà della successiva stagione successiva.

"Sono molto contento di questa scelta – ha sottolineato il tecnico – parlando con il presidente abbiamo condiviso l’obiettivo di crescita del gruppo esistente, cercando di costruire una squadra che possa arrivare ai vertici, come merita la piazza di Ferrara. Posso garantire che darò tutto me stesso per questo progetto, mettendo a disposizione la mia professionalità. Sul mercato cercheremo di capire quali giocatori potranno essere scelti per alzare il livello, partendo anche sulla crescita di alcuni giovani".

Pupo Dall’Olio è stato il responsabile tecnico della prima squadra di prestigiose società di Superlega come Perugia, Treviso, Piacenza e soprattutto Modena: con l’allora Daytona nel 1997/98 ha conquistato Supercoppa Italiana, Coppa Italia e Coppa dei Campioni. Altrettanto prestigiosa la sua carriera di giocatore (alzatore), terminata a 41 anni con la conquista del suo quarto scudetto sempre con la maglia di Modena: per lui anche 6 Coppa Italia, 5 Coppa delle Coppe e una Coppa Cev. Da allenatore ricordiamo anche la Top Teams Cup del 2005/2006 con Piacenza. Nelle ultime due stagioni ha allenato il Sassuolo in serie B.

Mario Tosatti