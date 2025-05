Francesco Guarnieri lascia l'Hokkaido: sarà vice della nazionale maschile slovena

Francesco Guarnieri non sarà più l’allenatore dell’Hokkaido. Il tecnico ha comunicato alla società e alla squadra l’intenzione di intraprendere una nuova avventura, al termine della stagione che vedrà scorrere i titoli di coda nel weekend dopo l’ultima di campionato di serie B maschile con il Benacus, sabato alle 20,30. Guarnieri ha raggiunto un accordo con la federazione slovena: sarà il vice della nazionale maschile, al fianco di Soli, tecnico attualmente impegnato nelle finali scudetto di SuperLega alla guida dell’Itas Trentino.

Il tecnico era ieri in Slovenia. Farà rientro a Bologna per l’ultima giornata prima di iniziare la nuova avventura, che lo vedrà protagonista in Vnl prima (scatterà a giugno in Brasile) e ai mondiali poi, in programma a settembre nelle Filippine. La Slovenia annovera un roster di giocatori molto conosciuti alle nostre latitudini: come l’ex schiacciatore di Modena Tine Urnaut, l’opposto Toncek Stern (ex Padova e Verona), lo schiacciatore Peter Mozic (in questa stagione in forza a Verona) e il centrale Jan Kozamernik di Trento Guarneri aveva già ricoperto in passato il ruolo di vice della Slovenia: ma in campo femminile.

La Federazione è tornato a bussare alla sua porta. Dopo l’esperienze da vice di club con Casadio a San Lazzaro, Bonitta a Ravenna, Baldovin a Vibo e da capo allenatore nell’Under 19 di Ravenna (con uno scudetto vinto) e a Bologna (salvezza in A3, terzo posto in B), Guarnieri sale di livello: vice della Slovenia nell’estate che porta a Vnl e mondiali. La Pallavolo Bologna dovrà cercare un nuovo allenatore.

Marcello Giordano