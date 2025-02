Frangipane manda in orbita la Fcredil: "Stiamo crescendo per Coppa e playoff"

Fcredil Bologna 3 Cortina Imoco 0 (25-17, 30-28, 25-21)

FCREDIL VOLLEY TEAM BOLOGNA: Taiani 9, Fucka 4, Pulliero 11, Frangipane 15, Saccani 4, Tellaroli 15, Laporta (L1). Non entrate: Malossi, De Paoli , Bongiovanni , Neriotti , Melega (L2), Cavicchi. All. Ghiselli.

CORTINA EXPRESS IMOCO: Orso 8, Genovese 4, Novello 7, Manda 5, Bacchin 6, Arici (L1), Moroni10 ; Forte 1, Pugiotto . Non entrate: Adigwe, Fiolo, Airhienbuwa, Corbanese, Bozza (L2). All. Gregoris.

Arbitri: Libralesso e Zamparini.

La Fcredil ritrova la vittoria casalinga. Secondo successo consecutivo dopo quello di Jesi, per la squadra di coach Ghiselli, che difende il primato e allunga a +10 sulla prima esclusa dai playoff: è conto alla rovescia in vista dell’aritmetica conquista dei playoff. Ma la notizia più bella è un’altra: si avvicina il momento clou della stagione e la schiacciatrice Alma Frangipane sale di colpi.

Miglior prestazione stagionale, 15 punti in tre set, tutti nei momenti decisivi: infila 2 ace e una schiacciata nell’allungo di fine primo set, altri tre nel secondo, quando Bologna recupera un set già perso: da 21-24 a 30-28. Ecco la forza della capolista, che si dimostra in crescita in difesa e soprattutto in battuta, con 10 ace in 3 set, compreso quello di Pulliero che chiude il secondo parziale. Unico neo, qualche errore di troppo al servizio, che arrivano con Imoco in difficoltà e le consentono di uscire dalla buca. Il resto è prova di forza e tenuta mentale, con Tellaroli ad affiancare Frangipane nel ruolo di trascinatrice.

C’è da soffrire, perché l’Imoco è la squadra più in forma del momento e si vede, capace di picchi incontenibili. Bologna però ha qualità, esperienza, tenacia, astuzia, resilienza e letture: è capolista non per caso. La prova di forza è servita e le rossoblù si tolgono di dosso anche un po’ di pressione ritrovando confidenza con il PalaLirone, dove hanno collezionato tutte le 4 sconfitte stagionali.

"Stiamo crescendo, vogliamo arrivare al meglio a Coppa ai playoff", conferma Alma Frangipane.

Le altre gare: Angelini Cesena-Pieralisi Jesi 3-1, Azimut Giorgione Castelfranco Veneto-Life 365 Forlì 2-3, Rg Stampa Futura Teramo-Olimpia Teodora Ravenna 0-3, Smapiù Arena Verona-Lasersoft Riccione 0-3, Clementina Castelbellino-Banca Annia Aduna Padova 3-1, Volksbank Vicenza-Eagles Vergati Lissaro 3-0.

La classifica: Fcredil Volley Team Bologna 40; Volksbank Vicenza 34; Lasersoft Riccione 32; Angelini Cesena 30; Cortina Express Imoco, Banca Annia Aduna Padova, Azimut Giorgione Castelfranco Veneto 28; Olimpia Teodora Ravenna 27; Smapiù Arena Verona 23; Pieralisi Jesi 21; Life 365 Forlì 17; Clementina Castelbellino 12; Eagles Vergati 10; Tg Stampa Futura Teramo 6.