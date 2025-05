Frassinoro accoglie la nazionale femminile di biathlon in preparazione per Milano-Cortina

Sono giorni speciali per la comunità di Frassinoro dove accanto al Giro d’Italia e a tutte le iniziative collaterali organizzate per il passaggio della carovana rosa (non ultimo il dialogo tra il figlio di Fausto Coppi e il nostro Leo Turrini) la giunta comunale ha ricevuto lo staff della nazionale femminile di biathlon, in ritiro in questi giorni nella località appenninica per il primo raduno in preparazione della prossima stagione che si concluderà con le olimpiadi invernali Milano-Cortina.

Cittadini, tifosi e appassionati di sport hanno gremito la Sala Consiliare il Castello dove, con la regia di Marco Zanotti, le azzurre insieme agli altri componenti dello staff, hanno illustrato i segreti di questa disciplina così affascinante che unisce due competizioni apparentemente distanti tra di loro come sci di fondo e tiro con la carabina, ma che fuse insieme formano appunto il biathlon.

"Sono alcuni anni che tra Frassinoro e il biathlon c’è un legame stretto – ha commentato il primo cittadino del comune sull’Appennino, Elio Pierazzi – e siamo orgogliosi che la federazione da alcuni anni scelga noi per iniziare la preparazione delle ragazze. Abbiamo strutture che si prestano a questi eventi, ma – aggiunge il sindaco di Frassinoro – il nostro intento è di migliorarci costantemente per coinvolgere sempre più l’intera comunità per valorizzare il territorio appenninico".

Staff tecnico e atlete hanno poi risposto alle tante domande dei presenti volte a scoprire i segreti di questo sport che negli ultimi anni ha dato tante soddisfazioni all’Italia. Dopo un omaggio di prodotti tipici locali consegnato dal vicesindaco Serena Fontanini, il dibattito è proseguito davanti a un ricco buffet a cui nessuno si è sottratto. Lo stage proseguirà fino a venerdì 23 maggio, ma non è l’unico evento legato allo sport di sci e carabina che si tiene a Frassinoro: a fine giugno infatti andrà in scena il "Frassinoro Summer Biathlon Festival" che vedrà la presenza di tanti campioni italiani e internazionali di questo sport.

Alessandro Trebbi