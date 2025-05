Freddi, responsabile Academy Lube: "È un vanto lo scudetto under 14"

Il giorno dopo il trionfo in Boy League, la manifestazione che decreta i campioni d’Italia Under14, non si fa attendere il commento di Giampiero Freddi, responsabile dell’Academy Volley Lube. I baby biancorossi domenica hanno piegato 2-0 Brugherio a Fano nella finale, dopo aver steso l’Itas Trentino in semifinale e aver chiuso con sole vittorie il girone G. Non solo, i lubini allenati da Leonardo Evangelisti e Lucia Lepri, hanno conquistato il tricolore al Pala Allende "vendicando" la sconfitta della passata edizione all’ultimo atto subita proprio con Brugherio. "Abbiamo vinto il campionato giovanile più allettante perché rappresenta l’élite della Serie A – dichiara Giampiero Freddi, responsabile del vivaio – e raduna i più importanti talenti in erba di interesse nazionale. Si tratta di una delle kermesse più ambite, ma anche la più difficile in assoluto da vincere". Per la Lube è la quinta Boy League di sempre (le altre nel 2004, 2007, 2013 e 2018): "Le nostre cinque Boy League in bacheca – prosegue Freddi- testimoniano il lavoro e l’importanza attribuita a questa coppa. Per noi è un vanto aver trionfato ancora, si tratta della vittoria più bella che un settore giovanile può ottenere quando si propone di formare il percorso di un atleta". Il settore giovanile della Lube negli anni ha fatto incetta di titoli, assicurandosi anche quattro Junior League (2000, 2007, 2013 e 2019), due titoli Juniores (1998 e 2000), un titolo Ragazzi (2018), lo Scudetto Under20 (2018), un Under19 (2013), tre Under18 (nel 2010, 2012 e 2017), un Under17 (2016), Under15 (2022, l’ultima gioia prima di questa) e vantava un altro successo Under14 (2007). Freddi, che si è levato grandi soddisfazioni anche con l’attività su spiaggia annoverando lo Scudetto Under20 di beach volley (2024), Under16 (2023) e Under14 (2024), ora si augura di ripetere l’impresa e rivivere altri momenti magici nelle prossime finali indoor in arrivo. "Ora ci godiamo questa splendida vittoria, ma l’Academy Volley Lube è già pronta a tornare al lavoro perché si avvicinano sempre più le finali della Junior League a Bologna e le BigMat finali nazionali Under15 rispettivamente a Fondi e Gaeta. Le manifestazioni – conclude Freddi – sono entrambe in programma nel fine settimana, da venerdì a lunedì".

Andrea Scoppa