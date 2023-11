Frenata 4 Torri Volley. Ancona vince al quinto. Finisce la serie positiva

4 torri volley

2

ancona

3

Parziali: 25-21, 24-26, 16-25, 26-24, 11-15

4 TORRI VOLLEY: Biondi 2, Mezzani, Ingrosso 4, Fregnani 1, Morelli 8, Reccavallo 8, Soriani (libero), Dosi, Poli (libero), Tosatto 28, Poltronieri 2, Smanio 2, Marcoionni 10. All. Fortunati

Si interrompe alla settima giornata di campionato la strepitosa striscia di vittorie della 4 Torri Volley. Al Palasport di Ferrara, dopo una battaglia di due ore e mezza, la spunta The Begin Volley, che si aggiudica il tie break lasciando con l’amaro in bocca la squadra di Fortunati e i i tifosi granata che pregustavano un altro successo. Prima o poi doveva capitare: è accaduto contro la squadra di Ancona, senza dubbio una delle più attrezzate della categoria. Non è comunque il caso di fare drammi, anche perché basta guardare la classifica per riportare il buonumore agli appassionati di pallavolo. La 4 Torri Volley continua infatti a comandare il girone E a 19 punti, a +4 proprio su The Begin Volley che quindi rosicchia soltanto un punticino ai granata. Va però prestata attenzione anche alle altre inseguitrici, in maniera particolare a Pallavolo Sabini e La Nef Re Salmone che sono terze a -5 ma hanno disputato una gara in meno.

I padroni di casa partono forte aggiudicandosi il primo set 25-21. Ma Ancona rimette l’incontro in equilibrio spuntandola nel braccio di ferro del secondo parziale (24-26) e poi ribalta la situazione dominando il terzo set (16-25). Smanio e compagni non gettano la spugna, e sfoderando tutto il carattere possibile rimandano il verdetto al tie break (26-24). Nel quinto set si gioca punto a punto fino al 9-9, poi The Begin Volley prende qualche punto di vantaggio che alla fine fa la differenza (11-15). Finisce 2-3 con un pizzico di rammarico, ma dopo tanti anni nel palasport di Ferrara si torna a palpitare per la squadra di pallavolo della nostra città.

s.m.