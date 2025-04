Futura Ceparana supera Cogovalle e conquista l'undicesima vittoria consecutiva

Futura Ceparana 3 Cogovalle 1 (21-25; 25-19; ; 25-23; 25-17)

FUTURA CEPARANA: Barletta, Battistini, Castagna, D’ascoli, Morghen, Rapalli, Rossi, Pascucci libero. All. Garfagnini.

COGOVALLE: Armando, Casati, Cella, Costa, De Camillis, Fabiani, Gatto, Parodi, Piromalli, Serranò, Piccardo e Roserba liberi. All. Pusceddu, Della Rosa.

Arbitri: Piazza e D’Arcangelo.

CEPARANA - Undicesima vittoria consecutiva per le ragazze di coach Garfagnini che affiancano la capolista Normac, al termine di una bellissima partita al cospetto di un folto pubblico. Parte forte il Cogovalle che dimostra di essere in serata. Nel secondo set le ceparanesi scendono in campo più concentrate e dopo un buon vantaggio iniziale controllano il ritorno delle genovesi, chiudendo il set 25-19. La svolta della partita nel terzo parziale quando con le ospiti avanti 23-18, il Futura recupera e chiude il set. Le genovesi accusano il colpo e Ceparana chiude i conti nella quarta partuta, continuando la lunga striscia di vittorie iniziata nel mese di febbraio e candidandosi come seria antagonista per il rush finale per la promozione.

Risultati. Villa Levi-Albaro, Albisola-Normac, Admo-Wonder Normac, Sanremo-Volare Volley, Campomorone-Tigullio, Sanremo-Villa Levi (recupero) 1-3.

Match importante per la Under 16 di coach Menconi che oggi alle 18 incontrerà in gara unica l’Albaro alla palestra di Ceparana per l’accesso alle semifinali regionali della categoria.

Ilaria Gallione